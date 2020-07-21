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Irene尺度再突破！新MV黑色木乃伊「繃帶裝」辣過澀琪

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記者王則絲／台北報導

韓女團Red Velvet團員Irene與姜澀琪組成的小分隊，日前發佈主打《MONSTER》獲得好評迴響，進入打歌階段的同時，昨日（20日）又上架了後續曲《Naughty》MV，兩人精湛的「折手舞」瞬間引爆話題，開頭與結尾時，Irene一身如同木乃伊般的黑色「繃帶裝」又再次突破尺度！

▲Irene、澀琪新MV。（圖／Youtube截圖）

▲Irene、澀琪新MV。（圖／Youtube截圖）

▲Irene新MV造型再突破。（圖／截圖自《Naughty》MV，以下同）

Irene與澀琪組成的小分隊所推出的作品風格和Red Velvet大不相同，從《MONSTER》到這首《Naughty》來看，都有著黑暗、詭譎的氛圍，以冷豔的姿態為主，且在造型視覺做出很大突破，先前也曾帶大家看過小分隊首張專輯主打歌《MONSTER》MV中多達4、5套的服裝造型，這次新上架的後續曲《Naughty》也很有看頭，光是預告就令粉絲們瘋狂尖叫。

▲Irene、澀琪新MV。（圖／Youtube截圖）

▲Irene、澀琪新MV。（圖／Youtube截圖）

尤其是Irene身上的橫條鏤空迷你裙洋裝，是來自BALMAIN的設計款，像是木乃伊的繃帶一樣一圈一圈的纏繞，讓女神洋裝下的肌膚若隱若現，性感至極，加上露出一雙零缺點美腿，大辣造型再次讓粉絲們大飽眼福。澀琪也不遑多讓，穿上NORMA KAMALI的挖空褲裝，從腰後向前挖空的設計，修飾腰線效果極好，雖然比起Irene就顯得包得很緊，但是滑順剪裁的褲裝讓氣勢瞬間滿溢，從後面看也是露出一大片肌膚，性感指數一樣爆表。

▲Irene、澀琪新MV。（圖／Youtube截圖）

▲Irene、澀琪新MV。（圖／Youtube截圖）

▲先前釋出的新專輯預告照。（圖／翻攝自IG@redvelvet.smtown）

在小分隊開始動作，Irene一再突破出道以來的尺度紀錄，早先釋出的專輯形象宣傳照中，Irene一席背後全空的連身衣，因為太過性感連粉絲都擔心她穿得太少，幫她的背P上圖案遮住，令人哭笑不得。

▲Irene、澀琪新MV。（圖／Youtube截圖）

▲Irene、澀琪新MV。（圖／Youtube截圖）

▲MV中多套造型也相當展露性感。（圖／翻攝自《MONSTER》MV）

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關鍵字：

Red Velvet, Irene, 姜澀琪, 澀琪, 新歌, MV, MONSTER, 小分隊, Naughty, 繃帶裝, 性感
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