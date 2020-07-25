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章廣辰、林予晞一起玩自拍！兩人藏一手　文青風格照美得像電影劇照

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VOGUE七月號邀請10位藝人名人一起宅家玩自拍，挑戰不進攝影棚在家替自己拍時尚影像的功力。章廣辰+林予晞這一對戲劇圈優質男神女神果然沒讓Vogue失望，拍出來的照片美到讓人驚嘆：這根本就是電影劇照！

VOGUE 七月號紙本單元邀請10位名人藝人在家玩自拍，挑戰不進攝影棚、沒有專業攝影師、更沒有專業造型師幫忙他們打理造型的狀況下，藝人們自己居家自拍、或是邀約好朋友互相拍攝，考驗替自己自製時尚影像的功力。在戲劇圈中，林予晞是有名的藝術背景外加斜槓文青攝影師，畢業於美國休士頓藝術學院的她從學生時期就喜歡拍照，甚至在台灣還辦過攝影展、出版過攝影集。這次林予晞邀請一起玩居家自拍的好友，是同公司的長腿男神章廣辰，廣辰主動提及想用底片相機來和林予晞玩「互拍」，而當Vogue收到章廣辰和林予晞的照片時，真的是一陣驚艷，兩位也太有藝術才華，互相拍出來的照片未免也太好看了吧！完全像電影劇照，甚至單獨挑出來排版上字做成海報都會很好看，許多照片都超有fu。

林予晞拍張廣辰：怪怪美少男 個性立現的超時尚寫真

林予晞帶了一盞簡單的燈與平時常用的相機，跟章廣辰一起約到朋友家來玩居家自拍挑戰。她把照片統整成完整的tone調，整組照片的感覺像是夏季午後曝曬過的棉被，到了傍晚收回家時沁著一點微溫、一點點太陽的氣味，非常非常舒服，很適合章廣辰的氣質。即使只是居家照，但林予晞也用心地安排出許多情境和劇情，串聯起來之後，讓觀看著這些照片的我們有種真的跟章廣辰相處了一個下午的錯覺，很生活卻也又能感受到許多奇妙有趣的可愛氣氛。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

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章廣辰平時私著最注重的就是舒適感、不太穿太複雜的顏色或款式，但偶爾會大膽的玩一些顏色鮮豔的品項，像是紫色的褲子、復古設計的襯衫、圖案特別的卡通T恤等等，也許身旁的人會被他的不按牌理出牌嚇一跳，但在進演藝圈前，章廣辰可是各大時尚雜誌愛用的名模，各種不同風格的服裝他都能穿得合理又時尚。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

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林予晞說：「雖然認識章廣辰很久，但是第一次互拍對方，想不到兩個人意外的有默契！我們拍照的地點是在名廚好友Soac的家，他還煎了一片鴨胸給我們當簡單的午餐（這片鴨胸也入鏡了），大家一起在Soac的家裡打燈、互拍、邊玩邊聊，度過了很有意思的下午。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

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章廣辰拍林予晞：復古舊底片的粒子和顏色 讓每張照片都在說故事

這次章廣辰接到Vogue居家自拍挑戰的邀請後，就立刻很有想法的計畫並準備了兩台底片機來幫林予晞拍照，其中一台相機還是跟好朋友溫貞菱借的Leica minilux，用好朋友的相機來拍另一個好朋友。章廣辰刻意挑選已經過期很久的底片來使用，因為這樣的底片上面的藥水非常不穩定，洗出來常會有漏光或是呈現很有意思的色調，就像拆禮物一樣充滿驚喜。有些照片章廣辰還故意洗成黑白照片，充滿反差感但又層次分明的黑灰白讓照片變得很深沉又有意境。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

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林予晞平常穿衣風格就很簡單輕鬆，喜歡寬大的褲子配合身上衣、或寬上衣配合身褲子。這次予晞選來拍攝的單品也是偏over size、單一色系為主，再配上自己平常穿的白T恤，展現自由自在的藝術家氣息。

※BY YVONNE TSAI

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀：

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更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

VogueTaiwan , 攝影 , 拍照 , 章廣辰 , 林予晞 , 自拍 , 文青
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