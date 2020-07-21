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史上最豪華耳機配件！LV「AirPods金飾」樣貌曝光，售價猜不到

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編輯／Ann

AirPods一夕之間成為潮人們耳間必備單品，而今知名IG爆料帳號拋出驚人消息，Louis Vuitton（路易威登，以下簡稱LV）也將推出「垂墜式AirPods耳飾」，別具質感的金色掛飾上注入了經典 Monogram 印花，只是要價不菲，折合台幣約10,300元，堪稱史上最豪華耳機配件。

▲ LV 垂墜式AirPods耳飾遍佈Monogram印花。（圖／IG@Supreme_leaks_news ）

近期IG知名爆料帳號@Supreme_leaks_news PO出一則貼文，畫面中的白色AirPods耳機被金色掛飾扣住，仔細一看，竟是刻有LV的耳飾，就連品牌經典Monogram 印花也遍佈上方，招牌元素一個不少。且用以垂墜設計增添靈動效果，將品牌Logo放置末端，絲毫不顯低調。使用者只要將掛飾掛在AirPods上，就算沒有耳洞也能帶來耳飾般的視覺效果，也是相當耀眼的單品。

▲ LV AirPods耳飾真實身影曝光，據傳售價為350美金（台幣約10,300元）。

據傳LV將在近日推出「垂墜式AirPods耳飾」，且售價約350美金（台幣約10,300元），即便官方仍未證實，卻也引發網友熱烈回應。其實這不是頭一回幫AirPods設計配件，先前瑞典品牌Tapper就曾推出18K金AirPods頸掛鍊，奢華程度讓人難以置信，畢竟比起AirPods本身的售價還高，若是搞丟，可能心疼的不是耳機，而是上頭的掛飾了。

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關鍵字：

Louis Vuitton, 路易威登, LV, AirPods, 耳飾, Monogram , 耳機
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