每個女孩都該學習！65歲白髮模特兒的美容秘訣　只吃新鮮食材、完全不碰手搖

Yazemeenah Rossi身兼攝影師、模特兒、母親、祖母等多重身份，即使邁入6字頭身材依然辣得像少女，身為法國女人，她自有一套美容保養秘訣，想像她一樣？這篇很值得筆記

1955年出生法國科西嘉島，現居加州的Yazemeenah Rossi既是模特兒、攝影師也是藝術家，她在30歲的時候開啟模特兒事業，這在時尚圈絕對是異數，對許多模特兒來說30歲正是退休的年齡，而之所以讓她發光，或許就是她對自我的自信與自傲。

她算是白髮模特兒的先驅，從10幾歲開始，Yazemeenah就開始長白髮、到了20幾歲已經是黑白交雜的狀態，但她並不感到自卑，反而認為這是上天的禮物。就是這般自信讓她完美詮釋了歲月的美好，更獲得Hermes愛馬仕、英國梅西百貨、Marks & Spencer、YSL等各大品牌親睞，在64歲的時候成為法國頂級泳裝品牌Tara Matthews的模特兒。

如多數法國女人一樣，Yazemeenah自有保養哲學，從護膚、體態到心靈無一不有，而這些秘訣讓她即使60幾歲，肌膚依然緊緻充滿光澤，穿起泳衣超猛馬甲線、完全不輸少女，想效仿她？以下秘訣請參考。

不買現成保養品，抹在肌膚上的都是可以吃的



Yazemeenah在年輕時也曾被保養廣告吸引，會買現成的保養品，但隨著年紀增長，她開始不用那些，改從大自然裡找靈感。「我對斑點、皺紋其實不是那麼在乎，因為那代表著我曾活過的美麗歲月，我希望給肌膚一種平衡，讓青春的本質歸於有機和天然。」

所以她現在的保養品都是從廚房而來，橄欖油是她的保濕聖品，早晚抹一點在臉上、按摩到吸收，每週用新鮮砂糖搭配椰子油做成天然的磨砂膏，幫肌膚去角質。

至於她一頭白卻豐盈、滑順有光澤的長髮，則來自她的DIY秘訣，將葡萄籽油、蓖麻油、堅果油混合，點幾滴迷迭香精油和薄荷製成護髮油，每週一次按摩頭皮，給髮絲足夠的保濕和營養。

飲食的原則就是吃「新鮮的」



Yazemeenah每天都會自己做早餐，堅持不變的飲食原則就是吃新鮮的食材。每天早晨她會喝下一杯檸檬汁，裡面加一點蘋果醋和新鮮香草，保持每天吃一顆酪梨的習慣。她不喝任何市售的飲料，酒精在停經之後就完全戒除。喝咖啡的時候，她會選有機的咖啡豆。

運動習慣不間斷才是維持身材的真理



和多數法國女人一樣，Yazemeenah不愛去健身房，也不做強度太大、對身體造成負擔的運動，她選擇溫和的海邊散步和瑜珈，「我的瑜珈練習已經持續了30年。」她每天至少運動時間半小時，比較清閒的時候會拉長到90分鐘。「維持好身材不在於做多強的運動，而是養成持續、不間斷的運動習慣才是正解。」

放下變美的焦慮，狀態反而更好



年輕時Yazemeenah也曾對變美這件事感到焦慮，「我不喜歡自己的圓臉，覺得看起來有BABY FAT，也不愛我的小胸部，覺得缺乏女人味，但現在我卻慶幸圓臉讓我顯得可愛，小胸部不會下垂，穿衣顯得年輕時髦。」「年紀增長我開始懂得放慢腳步，不再拼命節食運動、也不過度保養只為留住青春，學著放慢腳步、適時停下來休息，狀態反而越來越好。」

永遠不要害怕內心的真實聲音與感受



「隨著年齡增長，我開始懂得什麼是生命中最重要的事，也讓我開始真心喜愛自己的所有。」Yazemeenah建議所有女性，「學著傾聽內心，不要在意外面的紛擾雜語，一但我們被這個世界的普世價值所綁架，會給身心靈帶來很大的壓力，讓你成為你其實不想成為的人，最後終至枯竭。」

永遠不要害怕內心的真實聲音與感受。因為這個世界上沒有人是一模一樣。

※BY JASMINE LEE

（完整文章請看VOGUE.com）

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