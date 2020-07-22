張滿月社長又添新包　溫婉氣質狂吸236.2萬人按讚

記者李薇／綜合報導

歌手IU因為出演《德魯納飯店》中的滿月社長，以霸氣又率性的樣貌，人氣大漲，跨足戲劇圈大成功；最近她也在IG上傳個人私下的照片，跟粉絲互動，只見她身穿一件紫色毛衣搭配上復古的老花包款，看起來溫柔又鄰家，完全擺脫女社長的霸氣感。

▲IU這次穿搭看起來超鄰家。（圖／dlwlrma IG）



IU這次分享自己私下的照片，只見她背著一款GUCCI的Jackie Bag賈姬包，並且換上多套衣服，包括紫色毛衣、藍色牛奶外套、黑色緞面襯衫等，每一套穿搭搭配起來很休閒簡約，看起來頗有鄰家女孩的優雅感。

▲IU背老花包復古味十足。（圖／dlwlrma IG）



不僅是每套穿搭都很日常，IU拎的這款包包Jackie Bag賈姬包，更是復古味十足，經典的老花布包搭配上圓弧形的設計，不管是背在側邊或是拎在手上，都很有年代感，難怪一上傳IG，就立刻吸引236.2萬人按讚。

▲吳漣序背紅色PRADA包。（圖／ohvely22 IG）



最近在曬包的不只是IU，韓星吳漣序也在個人IG上面分享日常穿搭，只見她身穿黑色T恤搭配牛仔褲，手上拿著Prada的紅色水桶包，看起來超級襯膚，不但成為穿搭的亮點，看起來肌膚也相當白皙，展現出優雅休閒的質感。