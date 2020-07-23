風・Luxury／特工新電影未上檔　積家先推超薄正裝錶助攻　

▲積家Master Ultra Thin Kingsman Knife超薄大師系列王者之劍腕錶將於MR PORTER獨家發售，約843,000元。（圖／積家提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

英倫紳士風格總令人嚮往，少不了一只能搭襯的正裝錶，積家（Jaeger-LeCoultre）近期與男士時尚電商MR PORTER合作，為Matthew Vaughn執導的新電影《皇家特工：第一任務》（The King’s Man）推出的限量100只Master Ultra Thin KINGSMAN Knife超薄大師系列王者之劍腕錶，即是與西裝絕配的設計，玫瑰金錶殼厚度僅為4.25毫米，以及恰到好處的40毫米錶徑，優雅極了。

▲積家為Matthew Vaughn執導的新電影《皇家特工：第一任務》打造超王者之劍超薄錶。（圖／翻攝jaegerlecoultre IG）



▲積家超薄大師系列王者之劍腕錶設計靈感源自1907年面世的著名「Couteau」懷錶。



雖然近幾年運動錶大風行，但遇正式場合，斯文且不卡袖口的纖薄正裝錶仍有其必要性，積家從探究百年前皇家特工起源的電影《皇家特工：第一任務》獲得啟發，並以1907年法文意為「刀」的「Couteau」懷錶為靈感，創作超薄大師系列王者之劍腕錶，寬大的錶圈與超薄的輪廓、12時位置錶冠的三角弓形設計保護，都與懷錶如出一轍。

▲積家超薄大師系列王者之劍腕錶限量100只。



▲王者之劍腕錶的玫瑰金錶殼厚度僅為4.25毫米（左），錶背有限量序號。



超薄大師系列王者之劍腕錶纖薄的身形，歸功積家厚度只有1.85毫米的849型手動上鍊機芯，於面盤顯示時與分；底蓋則鐫刻Kingsman標誌和限量序號，搭配Kingsman禮盒呈現，向電影致敬。

▲蕭邦L.U.C XP Il Sarto Kiton腕錶限量100只，382,000元。（圖／蕭邦提供，以下同）



▲蕭邦首次與義大利西裝訂製品牌Kiton合作，於錶面呈現獨特的千鳥格紋設計。

蕭邦（Chopard）L.U.C系列也以正裝錶聞名，首度與義大利西裝訂製品牌Kiton合作，打造限量100只的L.U.C XP Il Sarto Kiton超薄腕錶，特色是經電鍍與上漆製程的黃銅錶盤，呈現如服裝布料般的千鳥格紋圖案，配上DLC處理微珠打磨精鋼錶殼，以及Kiton製作未經化學處理的蒙古羊絨、羊毛、法蘭絨柔軟混紡布料內襯紅色鱷魚皮的錶帶，為紳士錶增添義大利風情的「瀟灑隨意」（sprezzatura）。

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