16套洋裝證明凱特是「節儉王妃」　回收舊衣新穿一樣美翻全場

英國皇室凱特王妃的時尚品味無庸置疑，網友讚「回收舊衣之后」的她，從高級品牌例如Alexander McQueen到平價品牌Zara或者Topshop，只要是好看適合自己的，凱特王妃都不介意重複穿著亮相。

到底凱特王妃重複穿過哪些服裝，而每一次都是透過什麼小巧思和穿搭來驚豔全場呢，跟著我們一起來盤點。

1. 這套來自 Day Birger et Mikkelson 的金色刺繡外套，分別在2006、2011和2012年重複亮相過，三次的穿搭可以看出，凱特王妃喜歡以同色系的配件做穿搭。一頂不同的bibi帽飾，就可以呈現不同的風格。

2. Mulberry亮粉色大衣外套，可以說是凱特王妃懷孕時最愛的單品之一。分別在2014、2015，和2018年懷上夏綠蒂公主和路易王子時，都曾經穿著過。

3. 皇家藍M Missoni套裝則是在2012和2014年穿著過，透過耳環和帽飾，呈現不同的風格。

4. 凱特王妃愛牌之一 Roksanda這件淡藍色洋裝也很常出現，分別是2011和2012年的場合。有沒有發現光是不同的髮型，就可以展線服裝不同的層次，可以休閒，可以正式的剪裁太高竿。

5. Oscar de la Renta的紫色套裝，分別在2017和2019年亮相過三次，可見設計師Oscar de la Renta的作品，的確有著歷久不衰的經典輪廓。

6. Emilia Wickstead這件綠色的套裝，夏天以漆皮腰帶妝點，冬天以微高領毛衣內搭，凱套王妃完美展現春夏和秋冬的不同穿搭風格。

7. 這件大紅色的L.K. BENNETT AMI大衣分別在2011、2012和2016年重複曝光，凱特王妃透過不同的漆皮腰帶展線穿搭風格，不管是寬版或者細版，原來都可以有不同的層次風格。

8. 你沒看錯，就連Topshop洋裝凱特王妃也是很節儉著穿，光是這件原點點洋裝就曝光過兩次，難想像凱特王妃是否私下也超愛這件！

9. Michael Kors灰色套裝，澎澎的裙襬是凱特王妃的最愛。分別在2014和2016年二次曝光。

10. Roland Mouret這件像牙白禮服絕美！分別在2012和2013年的紅毯上曝光，不同的髮型襯托出不一樣的風格，其中有一套穿搭所配帶的項鍊就是當年造成Zara官網當機的parkly crystal bead necklace！

11. 2014年出鏡率最高的一套禮服來自凱特王妃愛牌之一Jenny Packham。同樣透過不同的髮型，和經典的古董珠寶展現不一樣的氣質。

12. Jenny Packham這件宛如冰雪女王的禮服，分別在2012年和2018年重複亮相，時隔六年再穿依舊很美的樣子告訴我們，凱特王妃有多麼自制，而且竟然越來越漂亮。

13. 來自法國設計師Paule Ka的酒紅色套裝，展現出不同季節的穿搭，看來黑色高領毛衣內搭真的很好用。分別在2012、2017和2018年三次曝光。

14. 另外一套來自Alexander McQueen 的粉嫩套裝也是凱特王妃懷孕時的最愛，2013和2015年懷上喬治王子和夏綠蒂公主時，分別透過不同的BiBi詮釋。

15. 這套Catherine Walker的大衣出鏡率也超高，2017到2018年凱特王妃就穿過3次，高級的寶石綠是不會出差錯的貴氣選擇。

16. Temperley London 的蕾絲禮服從2012到2013年總共亮相三次，凱特王妃的髮型幾乎都一樣，只能說這也是一件絕對不會出差錯的禮服選擇。



※BY TRAVIS HUNG

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