吃貨必買！「紫蘇葉OK繃」逼真程度破表　包在手上大流口水





▲日本熱議「紫蘇葉OK繃」，外型逼真程度破表，包在手指上超可口。（圖／翻攝自推特@superkakamu）

編輯／Ann

OK繃造型千奇百怪，現在日本推特瘋傳一款「紫蘇葉OK繃」，外型就和一般看到的綠色紫蘇葉一模一樣，且每片「葉子」獨立包裝，包覆在手指上讓人不自覺想要咬上一口，引發大批網友直呼：「吃貨必買！」

日本最近熱議起一款搞怪OK繃，短短一周內就有破7萬人轉發，主角就是料理中常常可見到的紫蘇葉，「紫蘇葉OK繃」讓本身完全不相關的兩個東西扯到一起，頓時趣味十足。從外觀上看，不僅保留了紫蘇葉輪廓的鋸齒形狀，嫩綠色宛如剛剛摘下，薄薄一片更顯逼真，甚至採取了單片「葉子」獨立包裝，光是看到外型實在不知道是OK繃。

然而翻轉到背面謎底就解開了，中間的小塊紗布透露OK繃的身份，同時為了兼顧透氣功能，也暗藏小氣孔，只要輕輕貼在肌膚上，就能成功保護傷口。這也難怪「紫蘇葉OK繃」的俏皮模樣引發眾多網友熱議：「看起來也太好吃了」、「吃貨必買」、「最美味OK繃無誤。」

在 Instagram 查看這則貼文 BAND-AID® Brand Bandages（@bandaidbrand）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 10 日 上午 7:00 張貼

不光是「紫蘇葉OK繃」，日前OK繃品牌BAND-AID也推出多元膚色款式，為了支持種族平等，將巧思放在OK繃的顏色上，不再只有以往的黃白色，而是多出了深棕色、暗黑色等，讓人貼上OK繃的同時也喚醒平等意識。

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