徐睿知「無捲度短髮」登熱搜　黃金長度是耳下3公分，搭氧氣瀏海直接變仙女

從韓劇女主角徐睿知、徐玄振、申敏兒的造型就能察覺「無捲度短髮」即將大紅，Blackpink的Lisa、Jennie也跟上，女孩想嘗試快聽聽專業髮型師怎麼說。

有在Follow韓國髮型師instagram的美髮控應該有察覺，最近越來越多「無捲度短髮」的範本出現，人氣韓劇《雖然是精神病但沒關係》裡的女主角徐睿知更在劇中直接把一頭長髮剪成「無捲度鎖骨髮」且隔天立刻登上熱搜，看來這波「無捲度短髮」勢必會流行，女孩想跟上，且聽UNDER hair 專業髮型專家黃凱凱Kai怎麼說。

除了徐睿知，《輔佐官2》中的申敏兒、《Black Dog》的徐玄振也都是無捲度短髮，展現俐落不失女人味的一面。

偶像方面Blackpink中的Lisa和Jennie也都嘗試過無捲度短髮。

專業髮型師這樣看「無捲度短髮」



1.因為髮尾齊長無捲度又零層次，所以不易有毛躁感，非常好整理，如果是自然捲、使用離子夾也很好夾順，甚至可以學韓妞有點外翹更顯自然。

2.彈性高，不管是空氣瀏海、大旁分、中分都跟無捲度短髮很搭。

3.女孩如果剪無捲度短髮，可同時具備嫵媚、性感又不失可愛的風格。

4.只要長度拿捏好，無捲度短髮不挑臉型，圓臉剪還有小臉的效果。

「無捲度短髮」的黃金長度 → 耳下3公分、鎖骨



不論是女明星還是素人，本季韓國女孩都在剪的「無捲度短髮」長度不外乎是兩大類，一是耳下三公分的清爽長度，俏麗時髦感集於一身。另外則是鎖骨附近的中長髮長度，這類「無捲度短髮」更有女人味一些，挑戰度也沒耳下三公分那樣大。

耳下3公分無捲度短髮範本



中分的無捲度短髮有著俐落率性，勾耳後展現的側臉線條也相當迷人，如果想來點可愛風格不妨搭配空氣、氧氣瀏海，或是大側分在前髮加點捲度增添女人魅力。

鎖骨無捲度中長髮範本



髮長在鎖骨附近的無捲度中長髮，範本首推《雖然是精神病但沒關係》徐睿知，側分塞耳後知性又時髦，宋慧喬也曾剪過無捲度中長髮，她的淡咖啡髮色讓整體造型感輕盈許多，或者也可以學韓藝瑟搭配流蘇瀏海，則有洋娃娃般的減齡感，如果是黑髮就更顯清純氛圍。

※BY JASMINE LEE

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