敏感肌也能用！8款「海洋友善」物理防曬乳　夏天不曬黑也能愛地球

2020是世界地球日的五十週年，保護地球生態與「海洋友善」的話題持續延燒，與自然和諧共處也成為每位地球公民的責任！保護地球可以從生活點滴做起！夏天來臨，防曬是每個女生的必備，防止夏天烈日曬傷、抗衰老，只是妳知道市面上大部分的防曬產品大都含有對海洋生態有害的成分嗎？

COSMO Angel為妳整理出8款海洋友善防曬乳，質地輕薄不黏膩，安心使用的同時，人美心更美的你也能為地球盡一份心力，一起來看看吧！

綠藤生機 第三選擇防曬，30ml／NT$650





以「一瓶更天然的物理性防曬」為訴求，綠藤研發這瓶第三選擇防曬，物理成分不僅對環境無害，最厲害的是，一旦拿掉防曬成分，它就是一瓶保養油！敏感肌也可以使用哦～

PAULA’S CHOICE 寶拉珍選清瑩舒緩礦物防曬乳，SPF30／NT$1,024





細緻的礦物防曬粒子可以完整覆蓋肌膚，形成長時間穩定防護網，達到全波長寬頻防護效果，全面隔離UVA1、UVA2、UVB，預防肌膚曬傷、曬傷。嚴選蘆薈、維他命原B5等輕保濕精華，提供肌膚保水、補水，有效防止肌膚乾燥，杜絕炎夏或空調引起的乾燥、粗荒現象。

輕盈水感乳液質地輕推就能均勻服貼，100%無香料、無色素、無酒精，同時添加甘草根、洋甘菊等植物萃取，有效舒緩豔陽下的肌膚不適，敏感肌也能安心使用。

Ultrasun SPF 50+極致防曬乳液, 400ml／NT$1,900





Ultrasun是近年來討論度很高的瑞士防曬品牌，許多部落客都在用！每年夏天Ultrasun 的這款防曬產品在歐洲都是銷量第一！Ultrasun和瑞士皮膚癌預防中心共同研發而成，通過世界各地各大醫學界機構測試，也是瑞士皮膚科醫生首推的防曬產品。最特別的是它做到了高防曬係數、質地輕薄和敏感肌都能使用，真的是必敗的一款好防曬！

First Aid Beauty SPF40急救美人保濕修復純礦物質防曬乳, 56.7g／NT$1,140



二氧化鈦和氧化鋅這些純天然礦物質可有效抵禦老化和紫外線，而膠態燕麥蛋白可有效應對肌膚乾癢問題，為肌膚提供防曬抗衰老功效的同時使用起來也很舒服。

REN Clean Screen Mineral SPF30 礦物質防曬霜，50ml／NT$1,140





REN是源自英國本土的高級有機護膚品牌，品牌名在瑞典語中是「純淨」的意思，希望通過天然有機成分，幫助你達到最好的肌膚狀態。REN的防曬可以在皮膚表面形成保護層，也不會產生粉刺問題。

Lancaster Sun Perfect SPF50高防護防曬霜，50ml／NT$1,140





這款防曬霜有效的將防曬與護膚結合，獨家的Full Light Technology可以有效抗衰老，預防皺紋和曬斑產生，並且最大程度地阻擋陽光。輕盈的保濕配方也讓使用起來舒適、輕薄不油膩，不僅能提亮膚色還會形成天鵝絨一樣的膚感，適合毛孔肌！

Zelens SPF 30廣譜防曬霜，50ml／NT$2,090





Zelens 作為高級抗衰老品牌，防曬霜也是人氣商品！這款防曬霜採用微膠囊技術，具備有機紫外線過濾器，會在肌膚表面形成一層無形的保護層，可以有效防止來自太陽紫外線的傷害，並淡化細紋和皺紋。

除了防護之外，這款防曬也具有「護膚」的功效。創新 Imudilin® 可增強皮膚免疫系統，蘊含的維他命 C 可提亮暗沉的肌膚，淡化色斑。 讓肌膚柔軟順滑，起到保護作用的同時也不會有油膩的感覺～

霓淨思 海洋友善水感全效 SPF50+防曬乳／NT$650





霓淨思的海洋友善防曬乳，最大特色便是超水感的輕透質地、不黏膩，給肌膚零負擔，不管是日常外出用還是戶外活動使用都很輕爽～

文／柯夢波丹 圖／COSMO、Shopee、Lookfantastic、綠藤生機、PAULA’S CHOICE

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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