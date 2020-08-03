腳的動作騙不了人！解析「8種坐姿」代表意思　腳尖1動作立馬看出好感度

人們總是口是心非！從臉部表情、手勢到腳部等肢體動作甚至口頭禪，都會在不經意中洩露真心。行為心理學助你識破人心的祕密，讓你不再看走眼，無論管理、談判、戀愛、交友都事半功倍！

「當他正與你高談闊論家中情況時，眼神卻老是往右上飄，表示有可能正在說謊！」、「經常脫口說出「反正……」的人，通常不夠愛自己，容易自暴自棄！」…這一類的心理解析不但有趣，也可以幫助自己了解當旁人出現類似的小動作時代表什麼意思。日本心理學家澀谷昌三在《圖解行為心理學》 一書中，運用眾多心理學理論與應用心理學技巧，以及腦神經科學的最新發現，將難以看穿的人心和未說出口的祕密，都化為清晰易懂的歸納分析，助你看穿人心，擁有精準識人的好眼力！

腳的動作騙不了人



與人接觸時，第一眼看的應該是臉，其次是手，很少會看到腳。大多數人也不會注意自己的腳，因此，腳經常顯露出潛意識中真正的心情。換句話說，腳或腳尖的動作容易表現出人的真心，很難騙得了人。對話時，膝蓋或腳尖若是對著對方，表示對對方有好感，或對談話興味盎然。相反地，膝蓋或腳尖若是偏離對方，則表示拒絕對方，或對談話興趣缺缺。

1.雙腳併攏



坐在椅子上時，你的雙腿是否併攏？或者是交叉？若是併攏，感覺上態度恭敬，但是與對方有距離，並有所警戒，也可能是表示不希望他人闖入自己的空間。

2. 雙腿大開



男性坐下時雙腿大開，表示對對方是開放、友善的態度。不過，在電車等公共場所，不顧他人困擾而雙腿大開的人，驕傲自大，但其實是個膽小鬼。正因為膽小，所以要過度放大自己、威嚇周遭。 女性很少在坐時雙腿大開。坐時稍微張開腿的女性屬於大剌剌、心胸開闊的類型。

在 Instagram 查看這則貼文 TaeYeon（@taeyeon_ss）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 3 日 上午 1:07 張貼

3.雙腳向前伸長



無論男女，坐時腳向前伸長，可能表示對談話不感興趣，覺得很無聊。另外，做事不認真，想敷衍了事時，也會出現這種坐姿。

4. 雙腿斜放



有些女性在雙腿併攏坐時，會將雙腿斜放。這是因為她們意識到，這種坐姿能強調自己的美腿。也可說她們是自我意識過剩（Extreme Self-consciousness，譯注：將自我存在感過度放大、過度關注自己的心理情況。當覺得有人在注意自己時，因而產生彆扭、害羞、難為情等情緒的不自然存在感，這種感覺就是自我意識過剩）、自傲的女性。

5.腳踝交叉



許多女性的坐姿是腳踝交叉，這類型大都不太在意旁人、幼稚，同時也是浪漫主義者、愛幻想。

6. 膝蓋併攏、膝蓋以下呈八字形



這款坐姿則多為工作時活力充沛、表現出色、有上進心的女性，且能清楚表達自己的意見。

在 Instagram 查看這則貼文 EXO_CY（@real__pcy）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 15 日 上午 6:38 張貼

7.蹺腳



坐時蹺腳可能是放鬆，也可能是有不安或煩惱的事。頻繁換邊蹺腳可能是感到無聊，想轉換心情。 女性在男性面前蹺腳，可能是希望對方對她感興趣；換邊蹺腳時若特別賣弄風情，更有這種可能性。上方的腿若晃來晃去，是想調戲、誘惑對方的訊號。這樣的女性往往被認為在性方面較積極開放。

蹺腳時哪隻腳在上方，也可看出不同的心理狀態。左腳在上的人積極、開放，有自說自話的傾向。右腳在上的人可能略微內向，對任何事都相當克制。

8. 抖腳



抖腳也是表示不安或緊張的動作。據說腳的振動傳達到腦神經，具有緩和緊張與壓力的效果。也就是說，這種動作通常出現在人們感到緊張或不滿時。

一旦開始抖腳，周圍的人就會感到不快，本人內心也會感到緊張與壓力。從這一點來看，抖腳不只表示不愉快的情緒，或許也讓本人產生多餘的心力去思考緊張不安的原因。

來源：漫遊者文化《圖解行為心理學》 作者/澀谷昌三



※BY YOYO SU

（完整文章請看VOGUE.com）

延伸閱讀：

製造好感12個心理技巧，《超說服心理學》讓人無法對你Say No

日本帝王級牛郎羅蘭Roland來台！回顧最強男公關不可一世的15句名言

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。