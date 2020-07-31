注入夢幻虹光的「珍珠光感」美甲　溫柔脫俗又不失清新前衛

從2020春夏時裝伸展台到各大紅毯盛宴，從服裝到飾品配件，擺脫過往端莊、沈穩印象，「珍珠」正以全新面貌出現在各大時尚場域，成為今年出鏡率最高的流行關鍵字。美甲沙龍品牌OPI，也將眾多女性們心中的夢幻珠寶—「珍珠」轉譯延伸至指尖！以鍍鉻金屬質感底色，注入柔美清透的獨角獸虹光，詮釋出溫柔脫俗又不失清新前衛的新一代珠光指尖，打造出令所有指彩迷及光療控們引頸期盼、有別於以往風格的全新產品線—「Neo-Pearl Collection凝結時光系列」。

由於亞洲人的膚色偏黃，因此在進行帶有珍珠光感的美甲造型時，如若在顏色選擇上挑選錯誤，不僅容易使手部、腳部的膚色暗沈之外，整體的視覺年齡也會跟著上升。OPI以三種不同類型的膚色，教妳如何挑選適合的珠光美甲Look，保證不顯黑、好搭配，輕鬆將氣質優雅穿戴指尖上！

1. 古銅小麥肌



假如您的膚色偏深或為小麥膚色，建議在選擇珠光類型的美甲時，挑選淺色系的色調，如奶白色、玫瑰金，以提高指尖與膚色的對比度，或在造型時以指彩作局部線條描繪增加變化，將使整體看起來更具時尚氣場！

2. 暖調鵝黃肌



肌膚偏暖黃色的妳，在選擇珠光類型的美甲時，建議挑選偏粉嫩冷色調的指彩，如藕粉色、丁香紫，個性風的女子，則推薦挑戰鐵灰色調，只要輕輕地刷上一層，營造甲面的輕透感，即能完美修飾鵝黃肌，指尖氣質度立即飆升！

3. 柔白粉嫩肌



膚色偏白皙的女生，可駕馭的顏色範圍相較小麥膚色、鵝黃肌色來得更廣，因此在選擇珠光類型的美甲時，可大膽嘗試飽和度較高的色系，如天空藍或是帶有灰色調的紫色、綠色，都能將妳的白皙膚色襯托的更有魅力！

※BY YOYO SU

（完整文章請看VOGUE.com）

延伸閱讀：

口紅、彩妝品、指甲油滴到衣服上怎麼清潔

只要10分鐘，專業指甲彩繪自己在家搞定 ✦ 好看又好玩的自黏型指甲貼片 stick on nails

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。