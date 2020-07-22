日本無印良品率先推出「家具租賃」　質感居家風格說換就換

記者王則絲／台北報導

有鑒於疫情影響下，許多人被迫改變既有生活模式，幾乎所有事情都得在家中完成，雖然在疫情趨緩下各地已逐漸解封，但著眼於某些民眾似乎也習慣了改變後的日常，日本無印良品率先推出「家具租賃」服務，讓民眾更便於提升改造質感居家環境，對於租屋族來說更是一項好消息。

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疫情期間許多人都有在家工作的新鮮體驗，居家時間拉長後，也因此開始更重視質感的居家環境，這是在解封後仍然停留在民眾心中的想法，不過想到要大舉更換家具就使人卻步，不僅要花大筆的錢，更是幾乎一輩子的事，不是立刻就能決定的事。

▲日本無印良品首推出「家具租賃」服務。（圖／翻攝自MUJI 官網，以下同）



無印良品這次推出的「家具租賃」服務，便能解決這樣的苦惱，改變居家擺設環境變得容易許多，再也不是想想而已，說換就換，還可以自己決定取消租賃時間，要更換另一組也行，對於喜歡新鮮感的消費者是天大的好處，租屋族更可依照時間來承租，不用擔心後續搬家的處理問題。

此項「家具租賃」服務已於日本當地7／17日起正式開啟，目前大致分為工作、睡眠與放鬆三區域的家具類型來劃分，消費者可依照自己的需求來挑選，承租時間最小單位為月，也可以年計算，最多可連租四年，價格會依序調整，月租最低800日圓起（約台幣NT＄219），到期後可選擇退租、續約，也可以直接買下來，一切都相當客製化！雖然目前此服務僅有日本當地提供，但相信將來台灣也有機會加入計畫。

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其實在去年，瑞典居家家具品牌IKEA也推出了「家具租賃」服務，且有望在5年內推廣至30個國家重要市場，目前以工作場域、辦公室的家具為主，而在台灣的第一個客戶就是台北101，真正在民眾的眼前落實了循環經濟。

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