愛情不是偶像劇！世界上永遠找不到對的人，直到你自己成為那個對的人

世界上永遠找不到對的人，直到你自己成為那個對的人，這樣遇到誰，都會是對的了。

「我一直以為我們就會這樣好好地走向婚姻，直到我發現他偷偷跟前女友聊天，我明知道他們之間沒什麼，我也相信他的為人，但我只要想到他怎麼可以做讓我傷心的事，我就再也看不到那個清晰的未來，我好像就沒有辦法再繼續好好愛他。我不知道為什麼我一直被感情弄得心情好煩，以為遇到他就不會再這樣，沒想到我最害怕的事還是發生了，我才發現原來是自己看錯人了！我要怎麼做才對，我到底要什麼時候才會遇到對的人？」



小羽一把鼻涕一把眼淚的對著我說。

我的手輕拍著她的肩，一邊安撫她的情緒，一邊問她：「妳為什麼會在戀愛的一開始就可以清楚看到你們的未來？」

「因為我們都很愛彼此，這種很相愛的感覺很美好，很乾淨。」她努力吸了鼻涕後，很肯定的回答我。

「是呀！戀愛一開始都是美好的，這種美好除了要感謝賀爾蒙的變化，還要感謝自己的幻想。」我說。

「什麼意思？為什麼是幻想？不是因為他，所以我才會感到幸福的嗎？」小羽擦了擦眼淚後疑惑地問我。

我相信這是很多女孩在戀愛時期會遇到的問題，不少女孩在陷入戀愛困境時會有的訴苦。在這裡，我想分成兩個部份讓你們了解這是怎麼一回事。

愛情不是偶像劇，世上沒有完美的王子公主



在墜入愛河的時候，體內會有愛情賀爾蒙的變化，讓我們對眼前的對象產生興奮或暈眩感，這種癡迷會將彼此的缺點都幻化為美好的點綴，所有的不安都在見到他的那一刻消失。這時候你的大腦，會將過去記憶中所有浪漫的舉動全部調出來，當然包括你看過的日韓劇，彷彿眼前的他就像偶像劇中的男主角一般帥氣又爛漫，一把擁你入懷及靠牆壁咚的劇情逐一浮現。

隨著時間一久，愛情賀爾蒙慢慢消逝後，原來在你眼裡視為繁星掛滿天空的迷人缺點，瞬間還原成公園裡滿地的惱人狗屎，再小的缺點也都看不順眼，當初一把擁入懷和壁咚相吻也變成噁心造作的舉動，這時候，便覺得好像是自己當初看走眼了，於是，妳選擇了離開，直到與下一個人的相遇，又開始了新的循環。

其實，讓妳感到幸福的，是妳的幻想；讓妳不開心的，也只是因為幻想破滅罷了。說穿了，在跟妳談戀愛的，其實是妳幻想出來的，只是剛好眼前這個人的一些動作或某種特質，契合了妳幻想中的角色而已。一旦夢醒了，妳的盲目也明亮了，愛情也隨之謝幕了。

每個人都有這樣的成長過程，我以前當然也會如此，只是經過一次又一次的淚水洗禮，眼睛瞎了又亮、亮了又瞎，漸漸地，我的心也開始明白了。

愛，是在互動中產生的，所以我們一直在尋找那個，願意滿足我們對愛的想像的人。在學生時期，學校並沒有教什麼是「愛」，我們只能藉由電視、小說、偶像劇或電影來了解，於是我們漸漸地以為，愛情的模樣就是這樣。當初，我總是在期待對方是我想像中的男主角，我以為找到了那個可以接納最原始的我、願意包容我一輩子的人，就像仙度瑞拉找到合腳的玻璃鞋一樣，這樣才是真愛。直到談了幾次戀愛之後，我發現事情似乎不是這樣。

漸漸長大的我，隨著接觸的人多了，才發現偶像劇中的愛都有點太過夢幻，畢竟把柴米油鹽醬醋茶演出來實在是沒有人會看，接受這樣的現實就好比告訴小朋友世界上沒有聖誕老公公一樣殘酷。但是，的確沒有一段感情，總是一個人在迎合另一個人，更何況是一個活在現實中的男人必須滿足一個成天幻想的女人，現在回想起來，當初的自己的確難搞了些，當初的他也辛苦了！

找到幸福之前，我們必須先了解一件事「完美的王子與公主並不存在人世間」。現實世界的王子公主會挖鼻屎、會拉屎排尿，還會在被子裡放屁、吃飯會大笑、牙齒縫會卡菜渣、偶爾會出糗、絆倒只會直接跌個狗吃屎，並不會有人半路衝出，以旋轉之姿將妳接住。

兩個人要能自在的相處，就只有透過不斷的磨合和溝通，尊重每個人的獨特、欣賞彼此的不同。

愛情不可能只有瞬間的乾柴烈火，隨著相處的時間久了，必定會走向細水長流，那時的幸福不再是瘋狂約會不會累、整夜聊天不睡覺、難分難捨、你儂我儂，而是鑲在生活點滴中、對彼此的關心、兩人的生活互動，那個平凡卻又無法取捨的苦與甜。

美好的未來，建立在「不輕易說分手」



妳愛一個人的原因，不該是「我覺得跟他會有很美好的未來，所以我全心愛他」。未來是建立在兩個人相處的現在，只有當下的一針一線，才有辦法架構出一大幅美好的未來；只有好好地建立彼此的信任，齊心度過磨合的日子，才會有美好的未來。

舉個例子，當一個學生跟妳說：「老師，除非我能確定我會考100分，我才要唸書。」妳的想法如何？妳的回應應該跟我一樣：「怎麼可能光用保證的就會100分，只有用功唸書，才有很大的機會考到100分。」是吧！沒有人可以保證妳會考幾分，直到妳努力投注之後，才有看到結果的可能。這跟談戀愛是一樣的，剛踏入一段戀愛的妳，怎麼可能在還沒一起經歷磨合之前，就有妳跟他會有美好未來的保證呢？就算有，基於前面說的，這個美好的未來，也是妳幻想出來的。

再舉一個例，同樣的學生在一次考試95分之後告訴妳：「老師，我本來以為我會考100分的，所以我很努力地唸書，但是沒想到我竟然只考了95分，我不要再唸書了，因為我再也無法確定自己是不是可以考100了。」這個時候的妳又會怎麼回答呢？「考試是用來反映我們學習的過程，只要從每次的錯誤中學習到對的，下次不要再犯同樣的錯，就會考好了，怎麼可以因為一次錯誤就放棄學習呢？」我相信所有的老師或是妳也會有類似的回答吧！

同樣的，在愛情裡也是。感情不是生命的全部，它只是反應了人的某個面向，每一次的戀愛都是我們在人生中的學習，怎麼會因為兩個人之間的一個小摩擦或小錯誤就輕言放棄一段你曾經如此憧憬且投入的感情，對嗎？

男朋友和前女友的通話紀錄，讓妳感受到不舒服，這時候該做的是與對方討論該如何處理他的錯誤和解決妳的不開心，而不是選擇放棄一切來逃避錯誤的發生。除此之外，妳還必須面對的是，妳不舒服的感覺是否來自於「沒有自信」，導致妳有備受威脅的感覺。妳必須先肯定且相信自己的價值，才有勇氣與對方進一步討論兩人之間的摩擦。

每段感情或多或少都有摩擦，有時妳犯錯，有時他犯錯，我們要了解的是彼此在這個行為背後的目的，也許妳會在了解之後恍然大悟，也或許妳會在理解之後更能明確訂定你們之間的規範，無論如何，分手都不會是一個選擇。

切記，當妳懂得安撫自己內心的小女孩之後，妳可以明確告知對方妳的好惡，妳知道自己有足夠的價值，值得彼此為這段感情努力的時候，無論妳遇到誰，那個人都會是妳人生中的「對的人」。

關於愛，這篇告訴我們：



1．愛一個人的原因，不該是「我覺得跟他會有很美好的未來，所以我全心愛他」。

2．每一次的戀愛都是我們在人生中的學習。

3．找到幸福之前，我們必須先了解一件事「完美的王子與公主並不存在人世間」。

4．兩個人要能自在的相處，就只有透過不斷的磨合和溝通，尊重每個人的獨特、欣賞彼此的不同。

5．世界上永遠找不到對的人，直到你自己成為那個對的人，這樣遇到誰，都會是對的了。

來源：創意市集/ 《大人的性愛相談：不是長大自然就會，親密關係的探索解答之書》 許藍方 著



※BY CHARA YU

（完整文章請看VOGUE.com）

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