太陽眼鏡選對了臉直接小一號　4種臉型適合的款式跟著買

墨鏡控看這裡！擅長搭配的潮人應該非常知道，一款對的太陽眼鏡，能改變整個造型氛圍！但其實挑選墨鏡不只要順應時尚潮流，更要依照自己的臉型去選擇。不論你是圓臉、鵝蛋臉、方形臉或是三角形臉，每個臉型都有適合的墨鏡款式，現在 COSMO 就為大家推薦以下幾種墨鏡款式，讓妳帶上墨鏡的同時，臉也瞬間小一號！

1. 圓形臉：波士頓墨鏡、貓眼墨鏡



代表人物：Miranda Kerr

▲（圖／Alo Ceballos - Getty Images）

圓潤飽滿的圓型臉若是戴錯了款式，會顯得整臉非常不協調。因此方形臉建議選擇能柔和臉部方正的線條的「波士頓款式」。波士頓款式的特色在於類似「倒蛋形」的獨特樣式，並不會像圓型框那樣突兀，也不會像橢圓形框那麼平凡。

另外帶點OVIRSIZE的貓眼墨鏡，也很適合圓臉女生修飾臉部線條，這兩款類型的墨鏡，無論是到海邊去，或是平日上班時配戴，都不容易出錯。

▲（左起）TOM FORD 玳瑁圓框太陽眼鏡、Balenciaga 圓框太陽眼鏡。

▲（左起）THE ROW x Oliver Peoples 圓框墨鏡、Versace 水晶裝飾貓眼墨鏡

2. 長型臉：威靈頓墨鏡（粗框墨鏡）



代表人物：Chiara Ferragni

▲（圖／Edward Berthelot - Getty Images）



修長的臉型跟菱角較為分明的「威靈頓墨鏡」簡直是絕配！「威靈頓墨鏡」的特色在於框型呈現上寬下窄的倒梯形，能讓臉型看起來更加順眼，個性也能看起來更溫和，較不容易產生侵略性。也因為威靈頓墨鏡外框粗、角度更明顯，搭配長型臉，更能展現出造型的線條，讓整體視覺效果更好。

▲（左起）Madewell 威靈頓太陽眼鏡、Ray-Ban Wayfarer 金屬綴飾太陽眼鏡、Ray-Ban Wayfarer 太陽眼鏡

3. 三角形臉：窄款墨鏡



代表人物：Kaia Gerber

▲（圖／Gotham - Getty Images）



額頭與下巴較窄、輪廓分明的臉型非常適合「窄款墨鏡」。顴骨突出的部分可以用鏡框上緣較突出的眼鏡將臉型修飾成鵝蛋臉。不論是彩色果凍感鏡片還是透明鏡框的眼鏡，都可以展現出夏日涼爽的感覺，而且看起來更有個性。

▲（左起）LE SPECS Outta Love 橢圓框窄版墨鏡、STELLA MCCARTNEY 金色星星窄版貓眼墨鏡、SAINT LAURENT 銀色金屬窄版墨鏡

4. 方形臉：飛行員墨鏡



代表人物：Kate Bosworth

▲（圖／Rachel Murray - Getty Images）

輪廓分明的方形臉或菱角臉其實不管帶哪種款式的墨鏡都可以給人一種乾淨俐落的形象！但要注意的是千萬不要戴上正圓的鏡框，必須要戴上形狀感較為強烈的墨鏡最適合，例如「飛行員墨鏡」，帶點圓弧線條的設計可以使臉型感起來不會那麼有稜有角！

▲（左起）Linda Farrow飛行員墨鏡、Ray-Ban飛行員墨鏡、Fendi 飛行員太陽眼鏡

文／柯夢波丹

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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