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減肥亂節食小心大落髮！5招日常養護小秘訣改善＋預防掉髮

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▲▼5招日常養護小秘訣改善＋預防掉髮。（圖／翻攝ＩＧ、品牌提供）

▲不少現代人都有掉髮困擾，可從日常生活習慣幫助改善。

編輯／Amanda　圖／翻攝IG@3ce_official、@yoonara_mood

隨著生長週期，頭髮會自然代謝脫落，一般來說，每天掉落50～150根是正常的落髮數量，但現代人飲食習慣改變，加上作息混亂、生活壓力大，越來越多人有掉髮困擾。當發現開始有掉髮變多的跡象，可先從日常生活習慣做好5件事，養護頭皮健康，幫助改善、預防掉髮情況。

1.維持健康睡眠作息

睡眠品質不好或睡眠不足、常熬夜都會影響毛髮的正常生長，維持健康的生活作息，提高睡眠品質，可改善頭皮健康，幫助預防掉髮。

▲▼5招日常養護小秘訣改善＋預防掉髮。（圖／翻攝ＩＧ、品牌提供）

2.適時舒壓、維持愉悅心情

長期處於過度緊張、焦慮的情緒裡，或是壓力大，不僅容易出油，也可能導致內分泌失調、荷爾蒙分泌，進而影響頭皮健康、產生掉髮問題。平時多注意休息，找到適合自己的紓解壓力方式，放鬆調整心情，有利於頭髮生長。

▲▼5招日常養護小秘訣改善＋預防掉髮。（圖／翻攝ＩＧ、品牌提供）

3.注意均衡飲食

營養失調或長期缺乏蛋白質或維生素、礦物質等營養元素會引起嚴重掉髮問題，像是為了減肥過度節食或容易飲食不均的外食族，都是危險族群。除了注意每日飲食均衡，也要盡量減少攝取重口味食物，多吃牛奶、瘦肉、魚類等高蛋白質食物，增加穀物、蔬菜水果的比重。

4.適度且正確洗髮

洗髮習慣也會影響頭皮健康，洗髮頻率過高或過低都對頭皮都不好，可依照個人頭皮膚質、狀況，適度調整。清洗時水溫也不要過高，與體溫相近的水溫較適宜，且洗髮時以指腹輕輕按摩頭皮，能幫助清潔，也能促進頭皮血液循環。

▲▼5招日常養護小秘訣改善＋預防掉髮。（圖／翻攝ＩＧ、品牌提供）

▲AVEDA 隨行按摩梳，NT$780。(圖／品牌提供)

5.養成梳頭習慣

經常梳頭能幫助去除髒污灰塵，梳開髮絲糾結並增加頭髮光澤，也能按摩頭皮，促進血液循環，幫助維持頭皮健康。手邊可準備一把木梳或牛角梳，這類材質可減少靜電對頭髮的傷害。

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關鍵字：

掉髮, 落髮, 脫髮, 頭皮, 問題, 頭皮護理, 保養, 改善, 預防
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