航海王聯名G-SHOCK　魯夫胸口疤痕、草帽成亮眼裝飾

▲G-SHOCK x ONE PIECE航海王聯名錶款GA-110JOP，7,300元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

日本腕錶品牌與日本動漫卡通聯名錶款，總特別對味，今年Seiko Presage攜手吉卜力工作室，推出2款紅豬聯名限量版腕錶；G-SHOCK則與《航海王ONE PIECE》合作打造GA-110JOP聯名錶，擁有超過50mm的超大錶徑，整只錶猶如花俏畫布，紅、黑與白色圖案呈現不斷壯大變身的主角魯夫。

▲錶帶印刷上不斷壯大變身的主角魯夫。

▲細看面盤9時位置的小轉盤點綴魯夫的草帽，而3時方向則印有「WANTED」字樣。



抓住《航海王ONE PIECE》精髓的設計，讓G-SHOCK聯名錶處處充滿驚喜，例如面盤上9時位置的小轉盤點綴魯夫的招牌草帽，對應的3時方向則有紅色「WANTED」字樣，當時針與分針分別指向2時與4時位置，面盤視覺上即構成金色「X」字樣，代表魯夫胸口的X形疤痕，而外盒包裝與鐵盒也以航海王元素裝飾，吸引粉絲收藏。

▲G-SHOCK x ONE PIECE航海王聯名錶盒包裝與鐵盒皆印有「G-SHOCK x ONE PIECE」字樣與航海王旗幟。

Seiko Presage則勾起影迷對1992年上映的《紅豬》的記憶，主角豬波魯克（Porco）駕駛的Savoia S-21飛機啟發錶款創作，運用琺瑯創作白與黑色面盤，清晰易辨的時標、指針與功能顯示則源自飛機儀表板設計，而錶殼側邊特別鐫刻飛機名，錶冠則有波魯克的標誌，分別推出裝載Spring Drive機芯、限量500只的SNR047腕錶與限量600只的SRQ033計時碼錶。

▲Seiko Presage吉卜力工作室紅豬聯名限量版腕錶SNR047J1（右）188,000元，SRQ033J1腕錶132,000元。（圖／Seiko提供）



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