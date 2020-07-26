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來台南看巨大萌虎鯨！還有海上樂園、燈光煙火秀可以嗨玩好幾天

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▲台南 。（圖／柯夢波丹提供）

今年夏天台南的一大焦點，應該就是這支眾所矚目的虎鯨了！來自日本的大型虎鯨裝置藝術「Orca」自6月24日抵達台南後，即在億載金城進行14天「隔離」，戴口罩的萌樣吸引大批遊客打卡。而結束隔離的牠，7月11日前進安平水景公園，為「安平虎鯨嘉年華」活動揭開序幕，活動現場並有海上樂園、燈光煙火秀、虎鯨餵食秀等精彩節目，就等你來台南熱情一夏！

根據官方介紹，Orca出生日本北海道附近，是生於2000年幸運的千禧寶寶。身高10公尺、身長20公尺、腰圍11公尺。頭大反應快、微胖卻靈活，雖然一開始很害羞，但跟牠熟了之後會發現牠很愛撒嬌

而這隻萌虎鯨，就這樣在某天降臨台南億載金城，但在這個非常時期，就算是虎鯨也必須乖乖隔離個14天。

就這樣，巨型虎鯨戴著口罩乖乖在草地上隔離的Q萌樣，吸引大批遊客爭相前往拍照打卡。

但不得不說，這口罩也太小了吧！

▲台南 。（圖／柯夢波丹提供）

超現實的巨型虎鯨出沒在台南古城，與古色古香的復古建築相映成趣，有夠殺底片～

從億載金城上方空拍，整片綠地上靜靜的躺著一隻虎鯨的畫面，實在有夠可愛

▲台南 。（圖／柯夢波丹提供）

而隔離屆滿14天的Orca，動身前往下一個棲息地「安平歷史水景公園」。

主辦單位也舉辦了盛大的千人護鯨陪游活動，邀請各方游泳健將，一起陪害羞的Orca前進安平港，那畫面光想就覺得壯觀啊～

▲台南 。（圖／柯夢波丹提供）

等Orca順利游進安平港後，緊接著就是「安平虎鯨嘉年華 」 活動將於7月15日開跑！可愛的Orca也會在這時跟大家正式見面與打招呼啦～

▲台南 。（圖／柯夢波丹提供）

嘉年華會現場除了設有闔家歡樂的海上樂園外，還有燈光煙火秀、現場歌手樂團演唱等精彩節目。甚至還能看到精彩絕倫的虎鯨餵食秀，光聽就讓人期待萬分！

為期三個月的活動，旅客平日早上可以享用音樂與美食，晚上則有海上燈光秀與虎鯨餵食秀；假日白天則是有各式文藝表演與藝人演唱，豐富的現場活動絕對讓你能一次嗨玩好幾天！

今年夏天準備來去台南跟虎鯨happy一夏啦～

【 安平虎鯨嘉年華】

■日期：7/15-10/18

■地點：安平水景公園（台南市安平區安北路233巷3號）

文／柯夢波丹　圖／安平虎鯨 ORCA GO

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 台南, 旅遊, 安平虎鯨嘉年華
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