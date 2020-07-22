【奧斯塔羅】目前被困擾著的問題，有解決的機會嗎？

現實生活當中

總有許多大大小小的問題

但面對這些擾人問題

有解決的機會嗎？

今天就和奧斯一起來看看

目前的問題還有轉圜的餘地嗎？

＜＜直覺選一張牌＞＞



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選擇到這組牌的朋友，奧斯可要勸勸你了，這樣的牌組多半代表的是勞累以及壓力的含意！所以奧斯不得不告訴你目前的事情要獲得妥善的解決，說真的是比較沒有機會的。但奧斯要提醒你一件事情，這樣的牌組也有死守方法的涵義，面對目前的問題，奧斯可就要建議你要嘗試其他的方法囉。別像牌組所點出的「老死守一些解決的方法」，卻將自己的路走進的死胡同，不如先停下腳步思考一下，還有沒有其他的解決方法！嘗試其他的方法，奧斯會覺得比目前的解決方法，好上許多唷，趕緊思考一下啊！

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選擇到這組牌的朋友，奧斯會說目前的問題要獲得解決，機會會是挺大的，這樣的牌組多半代表的是開心及合作！所以要獲得改善，說真的不是完全沒有機會，但是奧斯要提醒你了，這樣的牌組所帶出的合作含意就挺重要了，如果目前的問題是有團隊一起解決那還算行；但如果只有你自己一個人單槍匹馬的努力，那奧斯就要來跟你說了，這問題的貴人來自於你的生活，而這對象年齡層與你差不多且是同性的人。所以如果你也老解決不了目前所面對的問題也感到厭煩，那就趕快朝著奧斯老師的建議，看看周遭有沒有這樣的朋友囉！

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選擇到這組牌的朋友，奧斯會說你可就別煩惱了，這樣的牌組多半代表的是和樂融融及踏實發展的含意！所以目前你所困擾的問題或是讓你感到厭煩的狀況，接下來要妥善解決的機會可是挺高的。只是奧斯要提醒你，這樣的牌組隱喻著你的問題貴人來自兩個方向，第一是你的家庭環境、第二是年紀大於你的前輩！這兩個方向的人士，都能夠在你目前面對的問題上，給你許多的建議以及方向，所以如果你目前也正困擾某些問題或解決問題走進了死胡同，那就朝奧斯建議你的方向努力看看吧！

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選擇到這組牌的朋友，奧斯會說目前的問題要獲得解決或改善，那可能就會比較失望一點囉！這樣的牌組多半代表的是災難及結束。而這樣牌組所帶出的結束，卻不是完美落幕反而是悲傷收尾，所以如果你目前也正面對難以解決的問題或是困擾已久的問題，奧斯會建議你可就別執著了，如果這樣的問題並非人生中非選擇不可的問題或非得解決的問題，那適時的放自己一馬也不是件壞事唷。不然老卡在這邊無法向前，人生要怎麼前進呢？因此思考一下問題的重要性及未來，反而會比你執著目前的狀況還來的重要唷！

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