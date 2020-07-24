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【奧斯塔羅】分手後想復合...前任目前有新對象了嗎？

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▲塔羅。（圖／奧斯塔羅提供）

分手後
對於前任的在意就會隨之減少嗎？
多少應該都還會挺在意的吧
如果還想復合
那在意程度就更不在話下了

如果你現在還挺在意前任
今天就和奧斯老師一起來看看
前任目前有新對象了嗎？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選擇到這組牌的朋友，你的前任目前有沒有認識對象呢？奧斯老師要說目前看起來好像並沒有其他桃花或是前任喜歡的對象存在唷！畢竟這樣的牌組多半代表的是休息與觀察，所以可以看的出來，前任目前在要認識新對象的這件事情或是面對新的感情，目前的想法好像就沒有這麼的積極了，似乎也沒有很想要踏入段新的感情裡頭，大多時候就還是觀察新朋友或是嘗試在尋找看看有沒有自己有好感的對象而已唷！因此，在這組牌多少可以看的出來，在新對象方面，奧斯老師要說就沒有這麼的明顯了。

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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師要說你前任目前似乎已經有新對象了唷！而所謂的新對象，如果你問是不是進入一段感情中，就沒有這麼的明顯了。畢竟這樣的牌組多半代表的是感情傳遞以及對象朋友的照顧！所以奧斯老師會覺得，前任目前大多是有好感的對象想要嘗試展開追求，或是目前生活周遭是有新對象在表示心意或嘗試靠近你的前任當中。當然在這樣的情況下，也有滿高的可能性即將結束單身囉！所以挑選到這組牌的你，如果還抱持的著期待的想法，奧斯老師要說可能就在多加積極一點。

牌lll

選擇到這組牌的朋友，目前的前任是否有新對象呢？就這個牌面看起來的機會就沒有這麼的高囉！畢竟這樣的牌組多半代表的是朋友以及聚會，所以可以看的出來在面對新對象的這件事情，前任並沒有這麼的積極或是很想要趕快結束單身這種想法。更多是還想再多認識一些新朋友，想要先保持單身一段時間，多享受一下單身的生活！而在對於新朋友的發展方向，當然在內心中還是不設限的，是不排斥由朋友發展成情侶，但要很積極的去尋找對象，前任的內心當中好像就沒有這麼有興趣，一切就比較偏順其自然囉！

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選擇到這組牌的朋友，目前你的前任在新對象方面，好像就沒有這麼的積極，甚至還有點沒有走出上一段感情唷！畢竟這樣的牌組多半代表的是阻隔外界以及埋首過去的感情當中！當然所謂的埋首上一段感情，如果你是對方的前任或前前任，都多少有點還是受到這些過往感情的影響，所以前任在面對要進入一段新感情或是馬上找個對象相處，都沒有這麼強烈的意願。當然在前任的內心當中，也還是希望自己可以趕快找到對象或是步入一段感情，但內心的想法要付出行動，似乎就沒有這麼的積極囉！

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關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 塔羅
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