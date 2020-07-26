奧斯塔羅12星座一周運勢0727-0802　射手感情工作旺翻天、摩羯情緒衝動失荷包

2020727-0802奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP 1：牡羊座事業運最旺！在下周都有望開始獲得回報，原因來自過去的努力，下周逐漸地收穫，也讓你更願意投入在目前的工作當中。業務性質的朋友，多努力些，下周有機會拿到還不錯的單唷！

TOP 2：巨蟹座愛情運最旺！雙方在感情中的互動增加，讓這段感情溫度提升許多，也因為如此雙方都更加願意未來這段關係努力，單身的朋友下周可多留意朋友間的介紹，或許會有不錯的對象出現喔！

TOP 3：處女座金錢運最旺！財運良好，會有些意外之財但注意切勿太過招搖，例如中個樂透要低調些，免得朋友同事知道硬ㄠ請客，或許就賠本囉！

本周需注意星座

1.天蠍座事業運需要留意：顯得太過自信或努力不足，導致自己在目前工作上努力的心開始停滯下來，另外下周也要多留意與同事間的相處，會有失和爭執的可能喔！

2.獅子座愛情運需要留意：雙方在愛情裡的步調下周顯得不是那麼的一致，溝通時也存在一個人說東一個人說西的狀況，始終難以搭上線，間接導致爭執的出現也讓某一方對目前的情感感到些許的不滿！

3.摩羯座金錢運需要留意： 正財運以及偏財運都不是太理想，多注意一些情緒上造成的花費，避免一時的衝動而花錢囉！

牡羊座



開運顏色：鮮紅色

幸運數字：46

整體運勢★★★★★

解析：牡羊朋友下周強烈的自信，將暗示著成功的指日可待，而這樣的收穫多半來自過去自我努力的付出與耕耘，因此若是過往埋首努力的朋友，下周有望開始獲得回報，讓一向習慣勞累的你開始感到值得囉！而另外對於事情掌握度提升許多，也讓你內心備感安心不少！

愛情運勢★★★★

解析：成熟穩定的戀情狀態，讓雙方對於未來都感到踏實不少，有伴的朋友奧斯建議可要好好享受難得可貴的甜蜜時間。單身的朋友，若有追求已久的對象，下周可以嘗試表示心意囉！

事業（學業）運勢★★★★★

解析：學／事業方面在下周都有望開始獲得回報，原因來自過去的努力，下周逐漸地收穫，也讓你更願意投入在目前的工作當中，業務性質的朋友，多努力些，下周有機會拿到還不錯的單唷！

金錢運勢★★★★★

解析：正財運優於偏財運，奧斯建議多著重在本業上有望獲得不錯的金錢回報唷！

金牛座



開運顏色：黃色

幸運數字：50

整體運勢★★★

解析：下周金牛朋友則顯得積極許多，開始不再像過往那麼念舊或守著既有模式，以往雖容易受到規範雖然感覺不悅，但還是會遷就現況，下周這樣的狀況則顯得減緩許多。只是需要注意錢財的部份，有小破財的機會存在要多注意！

愛情運勢★★★

解析：雙方對於目前的情感都很願意去努力，雖然彼此過去的確經歷過許多不開心的事情，但在下周兩人顯得不在拘泥於過去，開始較不受到過去的影響，會尋找新的方向一起努力！

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面，下周的積極也將讓自己做起事來得心應手許多，懂得找出工作上的錯誤或盲點並且加以修正及調整，將會是不錯的工作周期，要好好把握！

金錢運勢★★

解析：正偏財運皆不佳，尤其有破財的機會，行車要注意避免交通違規囉，也要避免不必要的開銷！

雙子座



開運顏色：綠色

幸運數字：21

整體運勢★★★

解析：對自我的不確定感增加，自信心也隨之消退，將成功的機會越推越遠。另外下周情緒起伏較大，有不少失控的可能性存在。奧斯提醒下周雙子朋友要多注意情緒上的控管，避免因為事情的不如意或是自信心消退而影響到了自己，另外多注意自身能力到哪，避免接一些超出自我能力得工作而忙壞自己囉！

愛情運勢★★★

解析：雙方下周在感情上出現了點困難，也因此互動及溝通都減少許多！某種程度來說是因為自我心信的消退而開始懷疑起了對方，奧斯提醒要多注意這方面的狀況囉！

事業（學業）運勢★★

解析：學／事業方面的掌握度降低，讓自己稍稍的面臨的困境，甚至因此產生忌妒別人或排斥別人的狀況及想法。奧斯提醒下周面對問題要多敞開自己接受外援比較好喔！

金錢運勢★★

解析：正偏財運皆不理想，下周對於物質慾望的提升，也有機會讓自己多花了點錢，要多注意囉！

巨蟹座



開運顏色：藍色

幸運數字：53

整體運勢★★★★

解析：下周巨蟹朋友對生活的滿意度將大上許多，過往的努力在下周開始得到回報，而這樣的狀況也讓自己開始停下忙碌許久的腳步，讓生活感到充分的休息。不過奧斯還是不免要提醒，暫時的休息不是壞事但也別因此停下向前的腳步囉！

愛情運勢★★★★

解析：雙方在感情中的互動增加，讓這段感情溫度提升許多！也因為如此雙方都更加願意為未來這段關係努力！單身的朋友下周可多留意朋友間的介紹，或許會有不錯的對象出現喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：下周在學／事業方面，也顯得游刃有餘，面對許多工作都能夠妥善處理，也因為如此動起了想在自我成長的念頭，將會是挺上進的週期，好好把握！

金錢運勢★★★★

解析：正財運優於偏財運的狀況之下，奧斯建議你多著重在本業上，獲得的報酬將大上許多喔！

獅子座



開運顏色：橘色

幸運數字：77

整體運勢★★★

解析：下周獅子朋友壓力的出現，讓自己動起了休息的念頭，壓力在下周顯得難以負荷，也因為過往有些事情超出了自己的能力範圍，導致下周出現了頗大的疲倦感與無力感，再加上你向來對自己的要求不小，這些狀況都讓你下周顯得難以負荷，奧斯提醒下周要多注意並適時地排解壓力囉！

愛情運勢★★

解析：雙方在愛情裡的步調下周顯得不是那麼的一致，溝通時也存在一個人說東一個人說西的狀況，始終難以搭上線，間接導致爭執的出現也讓某一方對目前的情感感到些許的不滿！

事業（學業）運勢★★

解析：在學／事業方面，掌握度的降低，導致目前現況有點抓不太住，間接產生了倦怠感及不確定感，因此對工作上許多事情沒有那麼的有把握！

金錢運勢★★

解析：正偏財運平淡，不太有進財的機會，奧斯比較建議下周守財就好，也不建議有投資動作喔！

處女座

開運顏色：薰衣草紫

幸運數字：60

整體運勢★★★★

解析：下周距離處女朋友自己設立的目標又更接近了一些，自身創造力與信心在下周提高許多，奧斯提醒，下周你們的直覺力相當良好，所以不管是遇到問題或是處理事情時，多相信自己的第一直覺。唯一需要注意的就是下周會顯得感性許多，所以若需思考事情時奧斯建議多點理性會比較好喔！

愛情運勢★★★★

解析：下周彼此對於情感的付出及努力都相當用心的，面對目前的感情雙方也有極高的共識，雖然下周在情感上的付出會多一些，但看到對方喜悅的樣子，內心其實也就感到滿足了！

事業（學業）運勢★★★

解析：下周對於工作及學業上多點無趣的感覺，面對目前的環境感覺到煩躁，特別是雖會這樣覺得但還是懂得轉換想法，不會讓煩悶感存在太久，奧斯提醒下周多注意和女性同事的相處或許會有些小流言出現喔！

金錢運勢★★★★

解析：財運良好，會有些意外之財但注意切勿太過招搖，例如中個樂透要低調些，免得朋友同事知道硬ㄠ請客，或許就賠本囉！

天秤座



開運顏色：深藍色

幸運數字：96

整體運勢★★★★

解析：過往的忙碌與奔波在下周終於呈現休息的狀態了，這也讓天秤朋友一直以來的緊繃在下周終於可以稍稍喘息一下了。但話雖如此，你似乎停不下忙碌的腳步，下周還是會習慣找些事情充實自己的生活，奧斯建議可以放鬆的時候就好好休息，不要再找事情讓自己始終是忙碌的狀態囉！

愛情運勢★★★★

解析：雙方對於目前的感情開始願意尋找些變化，面對長久以來的相處感覺些許的厭煩，因此積極的透過檢視過去的方式去調整未來的步伐，下周將會是穩定前進的一周，要好好把握！

事業（學業）運勢★★★★

解析：在學／事業方面，積極的想突破現況，原因來於自己對現況的不滿足，奧斯提醒下周在工作方面更多注意，別將自己逼得太緊，偶爾調整一下步伐緩一下步調會是件好事唷！

金錢運勢★★★★

解析：正偏財運都還算不錯，特別是如有投資打算的朋友，下周可以好好考慮準備投資囉！

天蠍座



開運顏色：玫瑰紅色

幸運數字：55

整體運勢★★★★

解析：對於現況感到不太滿意，積極的想突破現況，會是挺上進的一周！另外奧斯提醒天蠍朋友下的自負大上許多，面對與他人相處或討論事情時，記得要多收起點自負，另外下周亦有三分鐘熱度的狀況，奧斯提醒要多注意囉！

愛情運勢★★★

解析：感情方面的爭執狀況處處存在，對於目前情感的心開始轉向外頭，或是因為出現競爭者或其他對象讓心不再安穩，建議下周多留意愛情世界中的自己，可別因為孤單而向外尋求慰藉喔！

事業（學業）運勢★★

解析：面對學／事業，顯得太過自信或努力不足，導致自己在目前工作上努力的心開始停滯下來，另外下周也要多留意與同事間的相處，會有失和爭執的可能喔！

金錢運勢★★

解析：正偏財運皆不佳，若是朋友或周遭人士介紹投資訊息或金錢消息，奧斯建議多加考慮會比較好喔！

射手座



開運顏色：碧綠色

幸運數字：17

整體運勢★★★★

解析：下周射手朋友則顯得踏實許多，處理事情起來穩扎穩打，做事也認真許多，讓周遭朋友都對你讚譽有加！而原因就來自於自己對於成功的渴望在下周提高許多，因此在下周處事更加積極，奧斯提醒下周將是非常好的一周，要好好的把握！

愛情運勢★★★★★

解析：對於未來感情的規劃清楚許多，除此之外也願意給另一半更真實的承諾，積極的態度將讓你的另一半對你安心許多，更願意和你在愛情中打拼。

事業（學業）運勢★★★★★

解析：對於成功的渴望提升，讓自己在工作上或學業上也更懂得規劃自己並且穩穩的達成自己的目標！這樣的狀況對於業務性質的朋友或是受雇於人的朋友都是好消息喔！

金錢運勢★★★★

解析：正偏財運皆不錯，在本業上多加投入渴得到許多金錢上的回報，而在偏財運方面，可以是小試手氣，或許會有小錢入庫喔！

摩羯座



開運顏色：粉藍色

幸運數字：39

整體運勢★★

解析：下周摩羯朋友則顯得自找麻煩許多，面對許多事情也多了點猜忌，而這樣的狀況讓自己下周顯的焦躁憂慮許多。甚至到睡覺時腦袋都還在想個不停，面對這樣的狀況，奧斯提醒下周要適時的向朋友求助。一些想不通或解決不了的問題就別在往自己腦袋瓜裡去了，以免煩躁憂慮的狀況更加明顯！

愛情運勢★★

解析：下周安全感的降低連帶感情上的猜忌狀況增加許多，身為你的另一半也因為如此下周顯得較有壓力，奧斯建議下周要調整一下心態，別把自己跟另一半的感情逼出問題囉！

事業（學業）運勢★★

解析：在學／事業方面，對自我的不信任及環境的沒安全感也存在多，這樣的狀況也影響到了同事之間的相處，有爭執的暗示存在，因此要多加註意情緒上的波動囉！

金錢運勢★★

解析：正財運以及偏財運都不是太理想，多注意一些情緒上造成的花費，避免一時的衝動而花錢囉！

水瓶座

開運顏色：亮紫色

幸運數字：74

整體運勢★★★★

解析：水瓶朋友，下周思緒將靈活了起來，處事也將踏實許多，是個向前邁步的一周，但對於事情的堅持度卻下降，有三分鐘熱度的狀況，所以下周要改善一下自己對於事情的堅持度並且要好好的延續熱情喔！

愛情運勢★★★★

解析：懂得開始調整自己的態度，讓雙方在這段感情中不再那麼的好高騖遠，面對彼此的情感更著重在現實的發展。

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業方面，有空談夢想的狀況存在，雖是思緒靈活的一周，但卻無法實際應用到學／事業上，要注意這樣的狀況喔！

金錢運勢★★★

解析：有支出過多的可能性。要注意不必要的花費，避免一時的衝動而破費喔！

雙魚座



開運顏色：金色

幸運數字：88

整體運勢★★★★

解析：下周雙魚座的朋友對於目前的現況感到知足，不再像過去那麼給自己壓力，開始懂得享受目前的生活，但有好有壞，奧斯提醒，停下腳步休息但可別也停下了自己對來的規劃以及企圖心喔！

愛情運勢★★★★

解析：雙方沉溺在目前的感情相處當中，雙方也不願意打破這樣的感覺，但奧斯提醒也因為如此，要是習慣了也就停下向前的腳步了！

事業（學業）運勢★★★

解析：在學／事業方面，都算相當穩定的一周，讓自己在目前的環境中安定下來，不會有太大的起伏。

金錢運勢★★★

解析：正偏財運平穩的一周，不會有太大的起伏，偶爾花點小錢犒賞自己是可以的喔！

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