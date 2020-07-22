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造型師又來剪衣服！Jennie透視裝剪成平口、Lisa衣服只剩上緣

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記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK聲勢如日中天，近期演出、幕前曝光頻率高，每一套的表演服裝都能成為網上熱話，除了先前熱議的「現代韓服」裝扮，還有粉絲們特別喜歡的「紫色月亮裝」之外，在近期舞台裝中，BLACKPINK造型師則又再度出動剪刀手，大膽剪了Jennie的透視裝，還把Lisa的衣服剪到只剩上緣！

▲BLACKPINK造型師剪衣服。（圖／翻攝自IG）

▲BLACKPINK造型師剪衣服。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie的透視裝造型。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）

Jennie在其中一次表演中搶先穿上了義大利潮牌GCDS的2021秋冬系列，這件淺膚色的透視Bodysuit，原先其實是高領的設計，而Jennie則直接把它穿成了「平口」，內搭一件黑色細肩背心，讓視覺能停留在Jennie最令人稱羨的「直角肩」和鎖骨上，可說造型師這一剪，全是為Jennie量身打造。

而Lisa在上週的演出中，在黑色馬甲、熱褲勁裝外多罩了一件鮮紅色的「披肩」，乍看之下是披肩沒錯，但它其實是一件來自潮牌Sacai的經典百摺拼接上衣，同樣也被YG造型師大刀剪下，前後全挖空，只留袖子與上緣布料，呈現前衛的「ㄇ」字形，以不擋住Lisa的螞蟻腰為主，讓舞蹈更加魄力十足。

▲BLACKPINK造型師剪衣服。（圖／翻攝自IG）

▲Lisa身上看似「披肩」的造型，其實是Sacai的上衣。（圖／翻攝自IG@blackpinkofficial）

Lisa穿「紅色披肩」演出的同場表演上，Rose則是穿上了相對簡單的Crop Top造型加上迷你褲裙，但其實這件上衣也也沒表面上這麼簡單，它同樣也直接被攔腰剪斷，一刀把來自ORSEUND IRIS的Body suit＋手套套裝，剪成了露腰短版上衣，讓Rose纖細的身形展露無遺。

▲BLACKPINK造型師剪衣服。（圖／翻攝自IG）

▲Rose的短版上衣也不簡單。（圖／翻攝自IG@roses_are_rosie）

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關鍵字：

Blackpink, Jennie, Lisa, Rose, 造型師, 剪衣服
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