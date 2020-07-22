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減肥不吃碳水瘦得快？小心5種可怕後果　復胖更多、皮膚還變差

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▲▼減肥戒吃碳水的5種可怕後果 換圖。（圖／翻攝ＩＧ）

▲不少人為了追求減肥效果，戒吃碳水化合物。（圖／翻攝IG@yoonara_mood）

編輯／Amanda

你一定也聽人說過，減肥不吃碳水化合物瘦很快，但碳水化合物是人體每日必需三大營養素之一，是為身體提供能量的重要來源，其實適當且正確地攝取，反而有助於瘦身，能降低罹患慢性病的機率。長期不吃碳水，小心容易復胖、變成易胖體質，還非常傷身體，甚至可能導致死亡率上升，別傻傻賠掉健康還瘦不了。

1.缺乏飽腹感和滿足感

亞洲人的飲食習慣，通常是以米飯、麵粉製品作為主食來產生飽腹感，蔬菜、魚肉當作配菜。戒吃碳水後，就算多吃蔬菜水果，也容易有不滿足感，常過沒多久就會想再吃東西，反而容易導致吃太多，攝取過多熱量。

▲▼減肥戒吃碳水的5種可怕後果 換圖。（圖／翻攝ＩＧ）

▲過度壓抑食慾會產生極大壓力，容易失控導致暴飲暴食。（圖／翻攝IG@yoonara_mood）

2.導致暴飲暴食

經常過度抑制自己的食慾，容易使心理承受極大壓力，會產生想要「大吃一頓」來緩解的念頭，隨著時間拉長、情況加重，就容易失控，一不小心就暴飲暴食。事後又會有罪惡感，因而更認真「節食」、戒碳水，再度導致暴飲暴食，陷入惡性循環。

3.生理機能紊亂

長時間不吃碳水容易導致人體生理機能紊亂、內分泌失調，最常見的狀況就是大量掉髮、皮膚變差，生理期混亂，甚至停經。

▲▼減肥戒吃碳水的5種可怕後果 換圖。（圖／翻攝ＩＧ）

▲長期不吃碳水，人體供能不足會使身體變得虛弱、沒精神。（圖／翻攝IG @sachi_fujii_official）

4.容易反彈復胖

長期不吃碳水、人體供能不足，不僅會消耗脂肪，也會耗損肌肉，而肌肉量下降會使身體變得虛弱無力，更會使基礎代謝率降低，導致變成易胖體質，越來越難瘦，且一旦吃得稍微多一點，就容易復胖回來，且可能會胖得比原來更多。

5.恐減損壽命

避吃碳水，短期間可以變瘦，但這種瘦並不健康，容易對身體造成危害，甚至會可能造成壽命減損。節目《健康2.0》提到醫學期刊《刺胳針》的研究，若每天食物中的碳水化合物比例在50%~55%，平均壽命是83歲；如果提高到70%，壽命降至82歲；如果減少至40%，壽命則降至79歲；而若是碳水比例極低，低於20%以下，死亡率會升高50%。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減重, 減脂, 戒吃, 澱粉, 碳水, 碳水化合物, 後果, 復胖
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