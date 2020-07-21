跟著買不出錯！2020上半年度「唇膏銷售冠軍」揭曉

▲從熱賣冠軍色號下手，絕不踩雷！（圖／翻攝自IG/heybiblee、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

國際唇膏日在即，各大彩妝品牌紛紛推出唇膏買一送一活動，趁這時入手超划算，若還不知道要買哪個色號，以下2020年上半年各品牌熱賣唇膏NO.1，或許能給你一點靈感．

▲LANCOME 絕對完美鑽石霧光唇膏，#274，1,200元

專櫃史上首支以頂級鑽石切割工藝打造，添加獨家普拉絲鏈成分、玫瑰修護精油及奢華極致的珍稀碧璽成分，隨著光線不經意流轉出細緻鑽石霧光。其中色號#274被譽為「人間最美奶茶色」，是今年熱賣第一的冠軍唇膏。

▲BOBBI BROWN 迷戀輕吻唇膏，#Cranberry，1,060元.。

平均每1小時售出2支，Cranberry不僅是第1名色號，更是PONY彩妝大師的最愛。迷戀輕吻唇膏擁有極輕盈滑順的質地、透潤微霧妝感，薄擦自然輕透、疊擦柔美微霧，更高達８小時持妝度。

▲M.A.C 時尚專業唇膏，#Devoted to Chili，770元。

黃肌顯白、白肌顯氣色，不分膚色顯時髦的冠軍色號，絕美的辣椒磚紅色與大勢柔霧材質，簡直就是用擦的時尚濾鏡，想要變成朋友圈的潮流指標就擦這一支。

▲LANEIGE 超完美6色BOBO唇膏，#14，900元

採用蘭芝全球首創的漸層疊色科技，從單一顏料中即能延伸出6種色階，透過自然漸層的色彩，一抹立即能達到視覺豐唇效果，其中蘊含的超微粒持色染料，幫助唇色長時間不掉色，其中#14的左岸奶茶色是品牌上半年度冠軍，不只消費者喜愛，更是代言人李聖經的最愛，日常最愛擦的就是這個色號。

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