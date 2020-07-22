李聖經將文青DW錶戴出女人味　露一腿示範高明的微性感

▲南韓女星李聖經是露美腿拍攝DW新錶形象照。（圖／DW提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

南韓女星李聖經是時尚圈寵兒，各大品牌的新裝、新包常在她身上出現，具示範的效果，成為名符其實的「帶貨王」，例如近期她背上Dior主打的Bobby包，又套上貼身的Blumarine淺粉紅色緞面花卉裙展露傲人曲線，都吸引網友目光，最新美照是她為瑞典腕錶品牌Daniel Wellington（DW）拍攝的形象照，再度展現女神風範。

▲DW新款ICONIC LINK LUMINE鍊帶錶，9,490元。

DW腕錶向來予人文青風格的印象，但這回李聖經詮釋的全新ICONIC LINK LUMINE系列，希望由她演繹錶款經典而優雅的風格，因此她穿上米白斜肩洋裝，同時開高衩讓她小露美腿，微性感的裝扮凸顯錶款略帶大人感的設計。

▲頭綁麻花辮的李聖經戴DW錶飄少女味。（圖／翻攝heybiblee IG）



▲李聖經穿著Blumarine淺粉紅色緞面花卉裙展露傲人曲線。（圖／翻攝heybiblee IG）



ICONIC LINK LUMINE系列錶款以鍍玫瑰金錶殼與銀色錶帶組合而成，是DW首款雙色設計，於面盤鑲嵌12顆施華洛世奇水晶作為時標增添華麗感，是一款不限場合的百搭腕錶，共推出錶徑28與32mm兩種尺寸。

▲身為帶貨王，李聖經沒錯Dior Bobby包。（圖／翻攝heybiblee IG）

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