七色彩虹超吸睛！夏季「香氛噴霧」正夯，變身時尚配件

▲迷你尺寸香氛噴霧，可隨喜好挑選顏色和味道。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

夏季噴保濕噴霧不稀奇，噴上帶有香氛的噴霧如何？許多品牌都在噴霧大作文章，像是M.A.C推出七款不同顏色的活力香氛水噴霧，BOTANIST 推出夜來香搭上蘋果薄荷的涼感噴霧，其他幫助入睡的枕頭噴霧，甚至是噴在衣物和房間的香氛噴霧都很歡迎。

在 Instagram 查看這則貼文 M·A·C Cosmetics Korea（@maccosmeticskorea）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 28 日 下午 8:20 張貼

▲M.A.C 迷你妝前FIX+活力水噴霧-香氛版，（蜜桃甜莓 / 橘子杏桃 / 檸檬鮮橙 / 沁涼薄荷 / 藍莓茉莉 / 薰草花茶 / 果香玫瑰），30ml，480元。

M·A·C迷你妝前FIX+活力水噴霧－香氛版，以色彩能量為靈感，創作出熱情、活力、玩樂、平衡、沉穩、喚醒、被愛共七種療癒香氣，妝前保濕舒緩、妝後定妝補水，讓你輕鬆告別浮粉脫妝，清新宜人的優雅香氣更能轉換心情，讓你自由揉香創造專屬香氣。

▲L:a Bruket 235 仲夏緣結枕頭噴霧，50ml，1,650元。

L:a Bruket 235仲夏緣結枕頭噴霧以天然植物精油打造，演繹花香與綠意完美結合的自然氣息。L:a Bruket共同創辦人Monica表示，「我透過創造這一款香氣，重新詮釋兒時記憶中的仲夏節，在綠茵草地上與雛菊、野玫瑰、西洋椴樹、洋甘菊、綠葉、泥土、乾草一起共度的美好時光。」

▲BOTANIST 植物性清爽身體噴霧 (夜來香&蘋果薄荷) ，80ml，260元。

特別選用夏季代表花的夜來香，搭配甜得出水的荔枝果香調，或是酷爽中帶有甜美的蘋果薄荷香味，打造甜而不膩的夏季專屬香氣。當肌膚乾燥悶熱時噴一下，為乾燥肌膚補足水分，保持清爽感受。

▲ORBIS 舒活時光織品噴霧，50ml，750元。

ORBIS全新推出舒活時光織品噴霧，由100%天然精油製成，兩款香調分別以柑橘精油為主，讓人感到清涼振奮的沁檸微風、另一款以木質調精油為主，讓人感到平靜的漫步密林，依生活情境不同，運用不同香調轉換心情、放鬆身心，方便好攜帶的噴霧瓶，不僅能噴灑於衣物，也能營造空間香氣。

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