連包裝也能吃！英國超狂「環保泡麵袋」透明薄膜下鍋變成醬汁

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泡麵能快速緩解飢餓，但很多人卻不知道，泡麵外頭的塑料包裝要花上80年才能分解。對此，英國設計系學生發明了一款「可溶解泡麵包裝」，直接以透明薄膜包覆泡麵，取代醬汁與調味料，看得到的全都能食用，且薄膜下水一分鐘溶解，吃泡麵的同時終於也能為地球盡一份力。

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▲英國倫敦Ravensbourne大學推出一款「可溶解泡麵包裝」，透明薄膜取代所有塑膠包裝，還藏有獨特味道。（圖／翻攝自Holly Grounds）

英國倫敦Ravensbourne大學的設計系學生在今年（2020年）畢展中推出了「可溶解泡麵包裝」，初衷就是為了降低垃圾製造量，以往泡麵的塑料包裝需要花上80年才能分解，不過這一構想，垃圾量幾近於零。原因是運用透明薄膜取代塑料，而薄膜正是甘油、水與馬鈴薯澱粉混合而成，遇熱水大約一分鐘就能分解，巧妙之處還在於，只要將調味料加入薄膜，分解過後就會變成醬汁。

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▲直接將包裝袋與泡麵丟入水中煮，就已經有醬汁調味。（圖／翻攝自Holly Grounds）

如此一來，只要連著包裝袋將泡麵放入水中加熱，直接就能吃到泡麵與醬汁結合的味道。為了讓泡麵方便加熱，學生們還別具巧思將麵餅製成了「甜甜圈」造型，除了受熱均勻之外，與包裝袋一同入水也較好烹煮。當然，若是覺得直接「煮包裝袋」太不衛生，其實「可溶解泡麵包裝」外還提供真正的牛皮紙袋保護，這項發明意味著免拆封就能煮麵，方便的同時也在悄悄改變地球。