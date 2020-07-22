袋鼠鞋找來「狼人殺偶像」邱鋒澤帥氣代言　新鞋上腳狂吸粉絲眼球

記者王則絲／台北報導

以歌手出身的藝人邱鋒澤，因參與知名電視節《凹嗚狼人殺》單元遊戲而爆紅，為時下年輕人們口中的「狼人殺偶像」之一，美國運動鞋品牌KangaROOS便看中他的高人氣，近日不僅宣布邀請邱鋒澤擔任品牌大使，更搶先曝光一系列形象帥照，吸引不少粉絲朝聖。看完陽剛的球鞋，接下來看到西班牙鞋履CAMPER推出的淑女風「芭蕾舞鞋」，將成為今夏最舒適的時髦女鞋。

▲邱鋒澤獲邀擔任KangaROOS品牌大使。（圖／品牌提供，以下同）



為慶祝KangaROOS滿41週年並向偉大運動員們致敬，特別在今年推出了RUNWAY EVO機能運動跑鞋與SWING復古老爹鞋，由邱鋒澤率先為各位示範，於形象照中帥氣演繹。

▲RUNWAY EVO機能運動跑鞋NT＄2,280。

RUNWAY EVO機能運動跑鞋的外型復刻了八零年代的經典配色與流線設計，採用獨家「QPWR+」太空球超彈中底，支援超高避震性與強韌彈力，讓行走時的穩定性和舒適感更加分，共推出三款配色。

▲SWING復古老爹籃球鞋NT＄1,980。



SWING復古老爹鞋同樣源自於經典設計，以不同材質拼接而成，是一雙復古風的經典籃球鞋，採用了波浪式的加厚中底設計，同樣具有優越的避震效果，能完整支撐身體的重量，無論是日常潮流穿搭或者運動慢跑都很實穿。

想要如同運動鞋般的舒適感，女孩們也可以選擇像是CAMPER的「Right Nina」芭蕾舞鞋系列，舒適程度完全不輸給球鞋，即便走一天依然能擁有輕盈的腳步，相比其他CAMPER經典鞋款更有淑女氣質，和一般芭蕾舞鞋不同，EVA鞋墊的緩衝效果增加了額外的彈性，皮革柔軟又親膚，這個夏天此系列以沉著的黑、深藍、紅色繫帶款式，以及純白、粉紅色便鞋形式呈現。

▲CAMPER Right Nina芭蕾鞋型休閒鞋，NT＄6,280。（圖／品牌提供）



▲CAMPER Right Nina芭蕾鞋型休閒鞋，NT＄6,080。（圖／品牌提供）



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