「長得好看是陪伴、長得醜是糾纏」　這些超毒金句讓你瞬間清醒

▲偶爾負能量一下，心靈更健壯。（圖／Unsplash）

編輯/ Lily

生活日復一日苦不堪言，中不了樂透，連藝FUN券都摃龜，人生無可戀。大家都說心態要正面，當你真心想做好一件事，全宇宙都會來幫忙，別傻了！別再抱有任何期待，看完以下超毒金句，你會發現其實自己並不孤單

▲（圖／翻攝自小紅書/慕予學長）

1.人家都說陪伴是最長情的告白，其實長得好看是陪伴，長得醜就是糾纏

說穿了就是「外貌」定生死，這世上哪有什麼長情不長情，明明就只有醜不醜和帥不帥的問題。

▲（圖／翻攝自小紅書/喬喬，以下同）

2.如果你真想要做好一件事，全世界都會為你擋路。

每次一認真，所有的麻煩就會傾巢而出，不只一次，屢試不爽，所以事情有做就好，不求做好。

3.所有的工作做久了都會覺得無聊，差別在於別人無聊還賺得比你多。

一針見血！但即便再無聊、賺得再少還是得上班，這才是最深的無奈。

4.生活的煩惱跟爸媽談談，然後你會發現煩惱增大100倍。

找父母求救真是下下策，一聊就沒完沒了，這一周你都別想耳根清靜。

5.雖然失去了很多東西，但不要遺憾，因為以後還會失去更多。

其實人生就是遺憾拼湊成的，放寬心該走的就讓他走。

6.很多時候你不逼自己一把，你都不知道自己還有把事情搞砸的本事。

失敗總是臨門一腳，偏偏在你以為自己會成功的時候。

7.你全力做到最好，可能還不如別人隨便搞搞。

凡事不用太認真，盡力七分就好，剩下的三分就聽天命。

8.生活會讓你先苦上一陣子，等你適應以後會在讓你苦上一輩子。

常聽別人說撐過去就是你的，我只想說每次撐過去後，更難的關卡一關關來，真想趴下來休息。

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