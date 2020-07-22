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迪麗熱巴女俠造型好殺！超狂「金屬環編髮」　眼妝全無照樣電翻

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▲迪麗熱巴 。（圖／翻攝自微博）

▲迪麗熱巴全新雜誌封面以颯爽的女俠扮相出鏡，打破過往甜美風格。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星迪麗熱巴人氣正旺，將與吳磊出演新戲《長歌行》，近日更登上大陸《VOGUE ME》8月刊封面，罕見以颯爽的女俠扮相出鏡。畫面中迪麗熱巴妝容清淡眼妝幾乎全無，表現力卻絲毫不減，並且手持長矛面無表情凝視鏡頭，隨即掀起粉絲熱議。

迪麗熱巴近日登上大陸《VOGUE ME》8月刊封面，已是今年（2020年）接下的第五封，可見高人氣依舊。此次拍攝以江湖女俠為靈感，捨棄甜美氣息，展露迪麗熱巴少有的粗獷，她穿著LOUIS VUITTON （路易威登）2020早秋系列米色長裙出鏡，復古的蕾絲荷葉邊遊走輪廓，與層層堆疊的裙襬豐富衣著視覺效果，中央再加上了黑色皮帶點綴。迪麗熱巴綁起俐落馬尾，面無表情望向鏡頭，手拿長矛頗具殺傷力，即使妝容清淡，表現力仍是驚艷。

此外，這回封面的一大亮點就屬迪麗熱巴的「金屬環編髮」，在長辮上運用扣環銜接，風格強烈而吸睛。換一身造型，迪麗熱巴穿著深藍色翻領上衣側躺在背景下方，乾淨的臉蛋還抹上了藍色粉末呼應整體造型，尤以一抹紅唇最為亮眼。迪麗熱巴這次拍攝大走女俠風，遊走於古代與現代之間，引發網友直呼：「淡妝更美怎麼回事」、「金屬辮太狂了」、「古女俠風很可以。」

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關鍵字：

迪麗熱巴, LV, LOUIS VUITTON , 路易威登, 登封, 封面, 雜誌, VOGUE ME, 長歌行, 吳磊
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