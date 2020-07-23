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LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美　人人瘋搶的Metis也有新色

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▲LV Crafty系列。（圖／品牌提供）

▲LV Crafty系列手袋，大型印花很吸睛，OnTheGo托特包，96,500元。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋／台北報導

Monogram是LOUIS VUITTON（路易威登）的寶物，變化多端，可以內斂也可以浮誇，最新的浮誇之作，是Crafty系列手袋，超大印花相當吸睛，有兩種雙色款式，分別為「奶油色與紅色」、「秋天奶油色與焦糖色」，一種暖暖的滋味好誘人。

▲LV Crafty系列。（圖／品牌提供）

▲搶手的LV Metis包，不但老花變大，還有可愛圖騰妝點。

▲LV Crafty系列。（圖／品牌提供）

▲LV Crafty系列。（圖／品牌提供）

▲LV Crafty系列Monogram Empreinte皮革托特包，137,000元。

LV近年將經典老花放大成為Monogram Giant，經常與原尺寸或迷你版交錯運用在同一個包款上，可能正反面不同、前面與側面不一樣，很有驚喜感，最新Crafty系列將大膽的圖案與黑色Monogram Giant相襯，靈感來自20世紀後期的兩大藝術運動，分別為以粗糙紋路、粗獷筆觸為最大特徵的新表現主義，以及街頭塗鴉藝術，揉合出的Crafty系列，確實讓人深刻感受特色。

▲LV Crafty系列。（圖／品牌提供）

▲奶油色與紅色交織的NéoNoé水桶包，81,000元。

▲LV Crafty系列。（圖／品牌提供）
▲帽箱縮小的Boite Chapeau Souple包，81,000元。

▲LV Crafty系列。（圖／品牌提供）
▲帽箱小圓包、水桶包，各81,000元。

系列中都是經典實用的包款，大小印花分別出現在背帶與包身上，更有層次對比效果，包括大容量的Neverfull、NéoNoé水桶包、Onthego托特包、經典帽箱縮小的Boite Chapeau Souple，還有被列為「最難買到」的LV搶手包款之一的Metis郵差包等，隨興背著都是焦點。

▲LV Crafty系列。（圖／品牌提供）

▲LV Crafty系列Neverfull包，74,000元。

【更多老花變奏曲】

GUCCI
Gucci Tennis 1977運動鞋系列有著復古鞋型，很受歡迎，GG Logo是醒目的主角之一，除了各種顏色，也有加上米奇的設計，穿膩了老爹鞋，該換上它了。

▲COACH、GUCCI。（圖／品牌提供）

▲Gucci Tennis 1977運動鞋，各23,700元。

CELINE
靈感來自凱旋門的Triomphe標誌，近幾季大鳴大放，在丹寧包上也見蹤跡，白色鎖鍊圖騰顯得清爽，加上皮革邊飾，清爽又有質感，而且不分季節、裝扮，都能搭配。

▲LV Crafty系列。（圖／品牌提供）

▲CELINE丹寧凱旋門系列包款，托特包52,000元（左）、Triomphe包105,000元（右）。

FENDI
FENDI California Sky系列，由洛杉磯的視覺藝術家 Joshua Vides操刀，運用他擅長的麥克筆筆觸，讓服裝、配件成為畫布，充滿無限想像，服裝或配件加上陰影，有點2D感和卡通風格，經典FF也變得可愛。

▲LV Crafty系列。（圖／品牌提供）

▲王嘉爾（左）、趙薇，都穿上FENDI California Sky系列服裝，包100,000元。

COACH
攜手大陸知名平面設計師廣煜，以及東華大學學生李若思與譚茜，在老花上大筆塗鴉畫馬車，寫意可愛的筆觸，喚起了滿滿的青春能量，也激發玩心，無論男女包款都很有特色。

▲COACH、GUCCI。（圖／品牌提供）

▲COACH與大陸新銳藝術家合作，塗鴉馬車讓老花更可愛，19,800元（中）、21,800元（右）

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關鍵字：

LOUIS VUITTON, 路易威登, Crafty, CELINE, FENDI, COACH, GUCCI
fashion.net

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