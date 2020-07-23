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夏天換上清爽的「及肩中短髮」！搭配捲度超瘦臉　Lisa、Twice娜璉都剪了

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2020春夏韓國非常流行及肩長度的中短髮，甚至連韓星們都紛紛換上清爽的及肩髮造型～以下就盤點5款韓國很夯的中短髮髮型推薦，剪完不只有韓妞的慵懶隨興美，瘦臉效果也很好！2020這些流行髮型趨勢一定要跟上！

▲韓星及肩中短髮。（圖／美人圈）

2020最HOT韓星髮型範本 1：及肩中短髮Ｘ蛋捲頭

▲韓星及肩中短髮。（圖／美人圈）

第一個剪短的韓星就是最近剛回歸的Blackpink Lisa啦！Lisa這款髮型可甜可鹽，全黑的及肩中長髮看起來非常俐落，搭配上髮尾的蛋捲頭捲度，就能中和黑髮的沉重感，而且能夠柔化臉部線條，讓臉型看起來更好看！

2020最HOT韓星髮型範本 2：及肩中短髮Ｘ睡不醒頭

▲韓星及肩中短髮。（圖／美人圈）

睡不醒頭早就已經紅了很久～而2020春夏韓國很流行及肩長度的睡不醒頭，像金智媛最近就換上這款髮型！睡不醒頭是一款很有心機的髮型，因為捲度非常自然，會讓人感覺好像是一睡醒就美得像仙女XD，再搭配中短髮長度，能夠修飾下顎角和下頷線條，對於圓肉臉、方臉人來說，瘦臉效果超好！

▲韓星及肩中短髮。（圖／美人圈）

睡不醒頭如果搭配可愛的蛋捲瀏海會很減齡，還能增加髮根的蓬鬆度，對於扁塌細軟髮人來說很友善！如果想要看起來更有女人味，也可以搭配中分的八字瀏海，看起來就很有韓妞的慵懶隨興美～

2020最HOT韓星髮型範本 3：中短髮Ｘ層次剪

▲韓星及肩中短髮。（圖／美人圈）

朴信惠這款髮型很適合春夏剪！他以稍微過肩的中短髮長度搭配清爽層次剪，不只可以降低黑髮的厚重感，也讓整體造型看起來更俐落、清爽～絕對是捨不得剪短髮的女孩，夏天剪髮的首選髮型！而且就算不燙頭髮也會有很好看的線條感～

層次剪髮型很適合搭配三七分的S型長瀏海，能夠拉長整體臉部長度，也中和層次剪帶來的中性感～如果想要讓髮型看起來更溫柔，也可以在髮尾處上捲，不只看起來更有氣質，還能達到瘦臉效果！

2020最HOT韓星髮型範本 4：耳下中短髮Ｘ外翹捲

▲韓星及肩中短髮。（圖／美人圈）

韓國新生代大勢女星辛睿恩從出道以來幾乎都是留著耳下中短髮～最近更是燙了2020很夯的外翻捲捲度！外翻捲看起來雖然普通，但是瘦臉的效果卻很好～在兩頰處微微向內彎的造型會讓臉型看起來更小，外翹的髮尾則增加髮型的俏麗感，而且這款髮型很適合搭配低包頭造型，在紮起時拉出髮尾一點點的外翹捲度，就能自然的打造韓妞很喜歡的隨興慵懶髮型～

2020最HOT韓星髮型範本 5：耳下中短髮ＸC字內彎

▲韓星及肩中短髮。（圖／美人圈）

Twice回歸時許多成員都換上新髮型，娜璉更是一下將長髮剪成耳下的中短髮，並且搭配韓國現在很夯的大C字內彎捲度，不只讓整體造型更溫甜美，內彎也會在臉部邊緣製造自然陰影，柔和臉部明顯稜角！而且這款C字內彎很好整理，即使早上趕著出門，頭髮也可以很有型～

文／美人圈　圖／翻攝自S.A.L.T Ent、IG@twicetagram、@__shinyeeun、@lalalalisa_m

【延伸閱讀】

髮型師判斷「臉型是否適合剪短髮」TIPS公開！加碼好整理短髮髮型推薦～

《雖然是精神病但沒關係》徐睿知「公主捲」髮型大勢預感！髮型師適合臉型分析

過渡期「中短髮」髮型推薦！層次剪日妞超愛、Build Perm韓國大勢，尷尬長度也超有型

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

中短髮, 短髮, 髮型, 捲髮, 韓星
fashion.net

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