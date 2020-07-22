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Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

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▲▼ Hublot 。（圖／公關照）

▲搭配天空藍色橡膠錶帶的Hublot Big Bang Unico天空藍陶瓷腕錶，668,000元。（圖／Hublot提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

多想在夏日來一趟航海之旅，但今年受新冠肺炎疫情影響，恐怕只能戴上Hublot（宇舶錶）全新Big Bang Unico天空藍陶瓷腕錶神遊一回了，漂亮的天藍色陶瓷是歷經4年時間研發的獨家色彩，且硬度比一般陶瓷更高，從原本氏硬度1,200HV2提升到維氏硬度1500HV1，爐火純青的技術，讓品牌自豪Pantone色卡上幾乎所有顏色都進入備選之列。

▲▼ Hublot 。（圖／公關照）

▲Hublot Big Bang Unico天空藍陶瓷腕錶另一款白色針織錶帶。

新款Big Bang Unico天空藍陶瓷腕錶照例搭配展露機芯的面盤，而錶帶則洩露對旅行的嚮往，白色Velcro針織錶帶搭配天藍色陶瓷折疊式錶扣讓人聯想希臘建築的白色牆面，另一款天藍色與白色橡膠製成的錶帶則發想自紐西蘭懷特島的海灣。

▲▼ Rado 。（圖／公關照）

▲雷達表真薄系列幻彩高科技陶瓷限量版腕錶深海藍4320K，61,900元。（圖／雷達表提供，以下同）

另一陶瓷錶專家雷達表（Rado），也推出多款藍色陶瓷錶吸睛，陶瓷不同層次的色調取決於溫度與時間的控制，例如真薄系列幻彩高科技陶瓷限量版腕錶深海藍4320K，展現單一純色的美感；品牌也與俄羅斯身兼藝術家與設計師的Evgenia Miro合作，創作深藍色高科技陶瓷的True Thinline真薄系列藍羽腕錶，從面盤一路延伸至錶帶的羽毛圖案由雷射雕刻而成，構成一片華美。

▲▼ Rado 。（圖／公關照）

▲雷達表與俄羅斯藝術家Evgenia Miro合作的真薄系列藍羽腕錶，77,700元。

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關鍵字：

Hublot, Rado, 雷達表, 陶瓷錶
fashion.net

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