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台北電影節林依晨戰袍、張鈞甯深V太辣！女星的美胸保養秘訣大公開

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2020台北電影節圓滿落幕，紅毯造型自然是讓人驚豔連連！曾之喬薄紗心機、張鈞甯深V粉絲驚呼、陳庭妮變華麗魔女，當然還有辣度爆棚的林依晨，中空黑色戰袍讓美胸、好身材擋也擋不住！話不多說～趕緊跟著編輯一探究竟女星們的保養秘訣和養胸技巧吧！

2020台北電影節美胸女星１：林依晨
>> 佛系保養！只求在現有年齡上維持最好狀態

零負評女神林依晨2020台北電影節戰袍太吸睛！林依晨這回跳脫以往溫雅的形象，選擇台灣新銳設計師簡國彥2020春夏系列的黑色中空禮服征戰紅毯。大膽的設計融合了叛逆、個性又不失典雅，而上胸前性感的中空設計更是讓依晨性感指數爆棚！身旁的柯震東好可愛，視線不敢亂瞄的笑說：「我一直盯著她額頭。」

▲台北電影節美胸女星。（圖／美人圈）

不過說到林依晨的無痕肌保養方法，竟是出乎意料的佛系！林依晨在訪談中提到，每天起床第一件事情，就是喝一大杯500cc的溫開水，來幫助腸胃蠕動。

飲食管理和運動方面，她更是律己甚嚴派。除了堅持吃原型食物、每一餐的營養要均衡，不特別抗拒澱粉或是油脂外，更不能少了她的秘密武器「發酵食物」。「像是味增、優格、泡菜，是因為它們比其他食物多了活性，而當腸胃好菌多過壞菌時，自然就會健康，氣色和健康也會好。」

至於運動，林依晨能動就絕不坐下！「飯後我一定是到處走動，像是打掃家裡、吸吸地板、整理花材，都好！」「另外，我一週也會運動2-4次。前兩個月達到顛峰，一周2-3堂zoomba課，再搭配瑜伽、爬山、腳踏車，有空的時間都在動。」

2020台北電影節美胸女星２：陳庭妮
>> 重訓豐胸不是神話

陳庭妮在台北電影節身穿2020紀梵希早秋禮服亮相，華麗貴氣路線搭配上俐落的短髮，是滿屏的霸氣！而胸前大V小露酥胸，讓率性中添上神秘性感！

陳庭妮的保養秘訣很關鍵的一點在於「重訓」。她在訪談中提到，自己曾經討厭重訓，覺得重複練習一個動作，就像隻老鼠在跑滾輪、有點呆。但後來的某天，她突然覺得女生有點肌肉蠻帥的，再加上發覺到自己好像跑步跑到有些過瘦，就開啟了重訓之旅。

女孩們千萬不要小看重訓唷！重訓不單是練肌肉、炸裂出馬甲線，還可以豐胸（對！豐胸～你沒看錯！）我們透過鍛鍊來增加胸肌厚度，就相當於在女生胸部後面墊上一個假體（但那是肌肉，不是整形！）不單可以讓整個胸型變得更加渾圓，還能讓胸部變集中、堅挺。

另外，庭妮也分享自己非常重視卸妝、重視保濕，私底下的自己超愛素顏！「素顏真心好舒服！！畢竟現在大家拍照都會開濾鏡嘛～看起來也像是畫著全妝，就沒什麼好擔心啦！」

2020台北電影節美胸女星３：曾之喬
>> 從不減肥！多吃膠質豐富食物養皮膚

曾之喬這回不同於其他女星，以一襲白色蕾絲套裝亮相台北電影節，霸氣帥氣兼具，讓編忍不住想鞠躬喊聲：「喬姐！您好！」

▲台北電影節美胸女星。（圖／美人圈）

▲台北電影節美胸女星。（圖／美人圈）

說到女星中擁有最傲人美胸，凹凸有致的極品身材，曾之喬絕對榜上有名！曾之喬過去被問到如何擁有超美的胸型？她分享自己喜歡吃豬腳、白木耳這類膠原蛋白、膠質豐富的食物，女生從食補養起更能擁有白裡透紅的好肌膚。

▲台北電影節美胸女星。（圖／美人圈）

另外，日常也會到搭配美胸運動來集中、托高胸部。

▲台北電影節美胸女星。（圖／美人圈）

身材管理方面，曾之喬則是霸氣的將「減肥」從人生字典中除名！她奉行著「回頭是岸保養法」，相信只要回歸養生、運動、和吃上原型健康的食物，身體就會自然而然變瘦變健康。

▲台北電影節美胸女星。（圖／美人圈）

2020台北電影節美胸女星４：張鈞甯
>> 不忌口開心吃，自備超級溫補水

張鈞甯這回一襲耀眼禮服太閃爍、太性感了啦！

▲台北電影節美胸女星。（圖／美人圈）

▲台北電影節美胸女星。（圖／美人圈）

閃閃發光的銀色禮服，彷彿把所有耀眼繁星披戴在身，超級深V的胸前開衩更是全場最性感，出場瞬間自然成為眾人的目光焦點！

▲台北電影節美胸女星。（圖／美人圈）

關於張鈞甯的「三歲嬰兒肌」保養術，她曾在過去的訪談中提到，自認是女星中比較沒在節食的一員。像是許多人會怕胖的澱粉、豬腳也不特別忌口，「豬腳有最好的膠原蛋白，只要把皮和肉中間那層白白的東西刮掉，就不用擔心胖。還有魚裡面的鈣質碰上豆腐會全部吸收，所以這兩個要一起吃。」

▲台北電影節美胸女星。（圖／美人圈）

另外，她也注重溫補養身。除了自備溫水壺，時不時加入黃耆、枸杞、紅棗，幫助女生養生溫補氣，也會煮紅豆粥和銀耳湯，來食補出Q彈好膚質。「茯苓可以替代薏仁，同樣能美白、利尿，卻不像薏仁這麼寒。」「銀耳則會和皂角米一起煮，這兩個都有很多膠原蛋白。不過要注意真正的銀耳偏黃，白的幾乎都有漂過唷。」

▲台北電影節美胸女星。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自HUGO BOSS、微博＠張鈞甯、FB@台北電影節 Taipei Film Festival、IG@chiaochiaotzeng

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

台北電影節, 美胸, 女星, 保養, 林依晨, 張鈞甯, 陳庭妮, 曾之喬
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