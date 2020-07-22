修杰楷最新婚紗照曝光！「新娘們」換上迷你高訂禮服太可愛

▲ LinLi Boutique 請到修杰楷出鏡秋冬形象大片，重現求婚般的浪漫場景。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

訂製禮服品牌 LinLi Boutique 在今年（2020年）正式滿30歲，藉此機會公佈最新秋冬形象大片主角，是男星修杰楷。除了是台灣婚紗品牌首度啟用男星作為廣告形象，修杰楷更與三位童星一同出鏡，重演求婚般的浪漫場景，小女孩們換上高級訂製禮服彷彿照了縮小燈，趣味十足。

▲修杰楷同框三位可愛童星，童星們換上縮小版訂製服相當浪漫。（圖／品牌提供）

LinLi Boutique請到男星修杰楷出鏡最新秋冬形象大片，拋開過往以女性為婚紗主角的構想，此次運用男性的視角展開令人耳目一新。修杰楷更與三位童星同框，畫面中小童星們換上縮小版訂製服，在大量使用軟硬紗立體層次感強烈的禮服設計，成就五套蓬鬆浮誇的小禮服。禮服共有五色，除了必備的浪漫白紗，另外加入四種浪漫色彩的 mini 晚裝，包含紅寶石色、Baby Pink 嬰兒粉、桃紅色以及近來流行的莫蘭迪藍色，皆透過輕柔薄紗，層層堆疊出夢幻氣氛。

▲ 修杰楷換上各式西裝展現成熟男人魅力 。（圖／品牌提供）

修杰楷則是以全白西裝打造浪漫風格，俐落剪裁伴隨壯碩身線展開，更手拿捧花還原當年的求婚橋段。或是換上深藍條紋西服，內搭白襯衫豐富視覺效果，只見修杰楷詮釋憂鬱型男恰到好處，舉手投足都電力十足。當然小童星們與修杰楷的互動也被鏡頭自然捕捉下，修杰楷眼神中散發暖男魅力，他也透露在看到這些禮服的第一眼非常驚豔，是會讓所有大人小孩都陷入瘋狂的夢想婚紗。

▲修杰楷、賈靜雯大婚，選擇法國品牌Authentic婚紗步入人生下一階段 。（圖／翻攝自賈靜雯FB）

回歸修杰楷與賈靜雯在2015年登記結婚，2018年於峇里島舉辦婚禮，賈靜雯選擇法國品牌Authentic婚紗步入人生下一階段，以星星蕾絲暗藏「幸福永恆」的寓意，也成為經典之作。