徐睿知的瘦身秘訣是「芭蕾」！提臀抬腿6動作　一週練出完美曲線

韓劇《雖然是精神病但沒關係》熱播，女主角徐睿知飾演的高文英霸氣又撩，每一套奢華穿搭都帶出她高挑纖細的身材，據說她本人身高169、體重卻只有43，根本是超強的上鏡好身材，比例超完美！

徐睿知之前上綜藝時曾說過自己身材是遺傳，家人都是比較纖瘦的身材、從來沒有減肥過（也太讓人羨慕），唯一會做的運動只有從小就跳的芭蕾而已。

不過其實芭蕾很多動作都可以運動到全身肌肉，是很好的伸展、鍛鍊肌群的運動，今天特搜幾款可以提臀瘦腿的芭蕾運動，一週就可以明顯有感提臀瘦腿，一起練出徐睿知的好身材！

芭蕾瘦腿動作1：後抬腿運動

先跪在地面上，將一條腿膝蓋內曲成約90度，再斜向後伸直，一定要將腿用力伸直、再向下往回彎曲成約90度，感受大腿發力。

芭蕾瘦腿動作2：上下直腿運動

將腿伸直、腳尖也繃直，先小幅度上下移動，到落地時輕碰一下地面即可，8下為一組、做完四組後可以稍微加大上下的移動幅度，每次盡量將腿向上伸，再做8下為一組、做完四組，注意腿要全程用力繃直。

芭蕾瘦腿動作3：曲腿、直腿綜合運動

先將腿向上勾起、再往斜後方向上伸直，然後腿不放下、保持伸直狀態再做一次上下運動，整個動作算一個完整運動。

芭蕾瘦腿動作4：大腿根部、提臀運動

先將一條腿以腳尖朝上、90度向上彎曲，大腿和地面約呈平行，維持腳尖朝上小幅度移動，這個動作以大腿發力，小腿可以放鬆，8下為一組、做完四組後可以稍微加大移動幅度，盡量將腿向上抬，這個動作注意收腹，要感受到腹部、臀部、大腿都有運動到。

芭蕾瘦腿動作5：曲腿運動

將一條腿向上往身體方向彎曲、再往斜後側向上伸直，整個過程保持腿部發力，不要放鬆，做到這一階段會感覺腿部非常痠，可以先休息一下再繼續，依個人可以承受範圍即可。

芭蕾瘦腿動作6：綜合運動

先將腿往身體方向曲起、然後再往斜後側向上伸直，再將腿往下維持膝蓋彎曲，讓膝蓋靠近胸口，再往斜後側向上伸直，全部算一個完整動作。

盡量每個動作都做到8次為一組、一次做四組，做不到的話也可以減量、依個人可承受範圍即可，做完後肌肉會痠痛是正常的，記得再伸展放鬆，肌肉線條更漂亮。

文／美人圈 圖／翻攝自小紅書@小叶Yako、tvN《雖然是精神病但沒關係》

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