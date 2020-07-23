台北電影節林志玲、王淨PK美背！沒痘痘、零贅肉腰線的保養方法全公開

2020台北電影節剛落幕，但女星們的紅毯造型始終讓編輯超難忘！像是林志玲驚喜現身台北電影節，禮服背後的挖空設計實在搶眼，無暇美背、零贅肉腰線更讓粉絲驚呼連連！王淨蕾絲荷葉邊禮服也同樣強調美背，而紀培慧的白玉美背和吳可熙性感美背也一登場就讓人驚艷、羨慕！

究竟女星們是如何養出無痕又細膩的美肌，和恰到好處的緊實勻稱身材呢？趕緊跟著編輯一起了解女星們的保養秘訣和養膚技巧吧！

2020台北電影節美背女星１：林志玲

>> 水做的美女！肌膚內外都不能乾荒

這回林志玲驚喜現身台北電影節，一襲粉色薄紗禮服是十足溫柔甜美。關鍵的是，正面能若隱若現志玲姊姊的姣好身材，轉身之後的超低挖空設計，更是將志玲姐姐的無暇完美徹地綻放！

說到志玲姊姊的無痕保養，「水」絕對是最關鍵的一環！志玲姐姐分享，肌膚要水要嫩，不僅要多喝溫水、喝超過2公升的水，環境的濕度也很重要。

舉凡來說，能不吹冷氣就不吹冷氣，因為冷氣對她來說就像是台強效吸水機，容易把肌膚深層水分帶走。時間久了，皮膚就容易乾澀緊繃。

保養方面，志玲姊姊也特別重視保濕，保養品甚至會加倍用量，來確保肌膚Q彈水嫩！再搭配上空中腳踏車、滑步機、抬腿這類的腿部運動，維持體態同時避免水腫。編輯深深覺得，志玲姊姊絕對是水做的美女無誤！

2020台北電影節美背女星2：王淨

>> 不是天生瘦！愛上運動、舒壓又有好心情

以《返校》拿下台北電影獎影后的王淨，這回紅毯身穿黑色蕾絲洋裝登場，正面成熟知性，轉身後也是一大亮點！黑色荷葉邊輪廓出美背，又甜又辣的氣息讓人越看越喜歡。

談到身材管理，年僅22歲的王淨說自己其實不是天生的瘦子。國外求學期間更曾因為體重被嘲笑，不過她沒有因此自暴自棄，反而靠著努力練習壘球，和調整飲食習慣，來成功甩肉並讓同學對她改觀。

她也分享，自從開始接觸拍戲之後，發現運動不但可以舒壓又可以健身，每天早上搭配一個有氧舞蹈配上自己喜歡的歌，覺得精神反而更好了。

在 Instagram 查看這則貼文 王淨 Gingle （@_ginglebellaaa）分享的貼文 於 PDT 2018 年 10月 月 14 日 上午 5:21 張貼

2020台北電影節美背女星3：紀培慧

>> 吃別人的零嘴不會胖

紀培慧這回選擇裸膚色的禮服亮相台北電影節，白皙肌膚吹彈可破，不只胸前有料、轉身的白玉美背更是吸睛無敵，光滑又細緻完美肌膚，讓人好想擁有！

紀培慧分享，自己是乾燥敏弱肌膚，為了避免小乾紋、細紋來報到，會特別注重「保濕」。像是喝足量的水、日常出差都離不開保濕面膜，甚至攜帶保濕噴霧等等。

另外，紀培慧對於防曬是絕對不妥協！甚至為了不接觸到紫外線，超熱的夏天也會穿長袖、戴帽子，把皮膚包裹緊緊來守護肌膚。

此外，養成運動的習慣，也是創造水煮蛋嫩肌的一大關鍵！健身房、慢跑、居家健身、瑜伽都是她的運動選項。過去為了更快甩肉，也曾將原本吃三餐縮減為兩餐，只剩早餐＆午晚餐，確保在傍晚、太陽下山前結束最後一餐。

碰上嘴饞的時候，會選擇吃吃水果或喝低糖豆漿。「如果真的想貪嘴零食，就去吃別人的（笑！），吃兩口後就會覺得自己有吃到、心滿意足了。」

2020台北電影節美背女星4：吳可熙

>> 比起糾結吃多吃少，更應該重視吃了什麼

吳可熙這回出席台北電影節，以一襲黑絨訂製禮服登場。胸前開V、下擺開叉的小巧思，先是讓酥胸美腿若隱若現的撩人。一轉身更是狂！低到腰際的挖空設計，簡簡單單卻辣度、性感指數大爆棚！

細細黑緊帶和俐落的剪裁，把光滑美背、腰身曲線完美勾勒出來，極簡高雅中不失性感，說是本次的美背女王也不為過！

現今37歲的吳可熙，擁有著少女般的姣好身材。但過去的她可曾為《再見瓦城》瘦了足足6公斤！問她怎麼瘦身的秘訣？她表示偏方節食並不是好辦法。「比起糾結吃多吃少，重點更應該放在吃了什麼。」「早上一定要有蛋白質，也能吃一點澱粉；中午吃得比較隨性；晚餐就是各式各樣的水煮青菜，頂多加菜一些豆類，但絕不吃澱粉。」

為戲減肥期間，吳可熙對運動也是卯足全力。「當時每天運動1-2小時，勁量讓有氧運動超過50分鐘以上，來助於燃燒脂肪和熱量。之後會再搭配一些簡單的居家訓練，好比說深蹲、拉筋、柔軟操。」爾後雖然拍片結束了，但吳可熙的運動習慣並沒有就此喊卡，想必這也是她維持著減一分則太瘦，增一分則太肥，這般完美無瑕體態＆皮膚的關鍵秘訣！

編輯也叮嚀大家，運動後要快速把水分、汗水擦乾淨，才不會讓殘留的髒污被衣服悶住，進而可能變成痘痘肌唷。

看完女星們的養膚秘訣，是不是發現「水分和運動」超關鍵！想擁有滑嫩的無暇美背，皮膚絕對不能缺水；想擁有完美肩頸曲線，勤奮運動、緊實贅絲毫不能偷懶～別氣餒，讓我們跟著凍齡女星們一起養出超級無痕肌吧！

文／美人圈 圖／翻攝自微博＠林志玲、FB@吳可熙 Wu Ke-Xi

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