木村心美穿透視裝罕見耍辣　內搭黑Bra神助攻，網：原來這麼有料

記者王則絲／台北報導

木村拓哉女兒木村心美於今年出道後瞬間累積知名度，加上還有個早一步出道的妹妹木村光希，兩姐妹頂著明星光環叱吒時尚圈。木村心美近日出席Dior彩妝活動，罕見把招牌妹妹頭瀏海往上梳成All Back造型，視線往下一看更是不得了，黑色透視網紗裝裡只穿了超低胸小背心，讓粉絲們驚呼：「原來這麼有料！」

▲木村心美日前出席活動以透視網紗裝亮相。（圖／翻攝自IG@cocomi_553_official，以下同）



其實木村心美與木村光希今年也才19歲與17歲，不免讓人把她們當作年紀還小的少女看待，與「性感女人味」彷彿相隔遙遠，不過這次木村心美一舉顛覆了粉絲們對少女的既定印象，不只穿上透視網紗裝，內搭的小可愛更是讓好身材首次攤在鏡頭前，可說是出道快半年以來最火辣的一套造型，瞬間引起了粉絲們熱烈討論：「看不出原來這麼有料」、「透視裝大辣」但也有不少人持呵護心態表示「穿太少了！」且雖然只是彩妝活動上用於示範的妝容，卻還是引來不少人批評顯老：「美是美，但是太成熟了不適合。」

在 Instagram 查看這則貼文 （@love_cocomi_koki）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 20 日 上午 2:10 張貼

木村心美與木村光希姐妹兩人都是十分纖細的身材，姐姐木村心美平時以清新少女、鄰家女孩的風格為主，不過其實在近期的貼文中可以發現，木村心美已漸漸展現出小女人氣息，光是小露香肩與鎖骨就能引起廣大注目，這次挑明了要耍性感的裝扮，還把瀏海全部收起，做了俐落油頭的造型，令眾人都眼睛一亮。

▲木村心美開始漸漸展現女人味。

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