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徐睿知素顏一樣有水煮蛋美肌！平時連防曬都不擦　獨家保養關鍵在「卸妝」

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《雖然是精神病但沒關係》徐睿知爆紅後，曾經在韓國知名美妝節目Get It Beauty的片段又被挖出～徐睿知表示，自己平時幾乎連防曬都不擦，以下就公開徐睿知最完整的肌膚保養小秘訣，讓你輕鬆get徐睿知同款水煮蛋美肌！

▲徐睿知卸妝教學。（圖／美人圈）

徐睿知在節目上表示自己平時不太喜歡臉部有太厚重的彩妝品，因此都只使用基礎化妝品和潤唇膏完成妝容～甚至連防曬都不會擦！（女孩們如果長期待在室外還是要記得擦防曬，避免肌膚受傷！！）

▲徐睿知卸妝教學。（圖／美人圈）

徐睿知保養TIPS 1：眼唇卸妝

▲徐睿知卸妝教學。（圖／美人圈）

徐睿知表示自己平時保養肌膚最重要的方式就是靠卸妝，而且會卸得非常認真！卸妝產品也會選擇比較無刺激、成分單純的卸妝產品～且會將眼唇和底妝分開卸除。在使用卸妝水時徐睿知表示，一定要記得將化妝棉完全浸濕，不要節省卸妝水的用量～這樣也比較不容易拉扯到眼周肌膚。

▲徐睿知卸妝教學。（圖／美人圈）

徐睿知保養TIPS 2：眼唇卸妝液濕敷眼部

▲徐睿知卸妝教學。（圖／美人圈）

徐睿知說自己在卸妝眼妝時不會直接用化妝棉摩擦眼部，會先用浸濕過眼唇卸妝液的化妝棉濕敷眼部10秒，接著再開始卸妝～這樣濃厚的眼妝能夠比較快被卸除，眼周脆弱的肌膚也不會被過度拉扯而下垂。

徐睿知保養TIPS 3：手指輕揉按摩眼部

▲徐睿知卸妝教學。（圖／美人圈）

將眼妝濕敷、軟化後，接著將手指輕輕貼在化妝棉上，並輕柔的左右來回按摩，直到眼妝均勻沾上卸妝液，再用化妝棉輕輕擦除眼妝即可～

▲徐睿知卸妝教學。（圖／美人圈）

這樣就能夠將眼妝卸得很乾淨，且不怕因為拉扯產生眼周細紋！不過小編特別提醒，如果使用防水睫毛膏、或是眼妝比較重的女孩，可以用棉花棒加強眼部細節卸妝，這樣可以避免眼妝殘留造成眼周暗沉～

徐睿知保養TIPS 4：卸妝水卸底妝

▲徐睿知卸妝教學。（圖／美人圈）

接著徐睿知會選擇清爽型的卸妝水，搭配卸妝棉來卸除臉部底妝～在卸除底妝時，徐睿知也特別強調，要將化妝棉完全浸濕，這樣比起只沾取一點點卸妝水的效果來得更好！

▲徐睿知卸妝教學。（圖／美人圈）

徐睿知保養TIPS 5：卸裝水濕敷+輕拍臉部

▲徐睿知卸妝教學。（圖／美人圈）

接著徐睿知一樣會使用卸妝水濕敷在兩頰處，並且使用雙手輕輕拍打臉部，他表示這樣能更快溶解底妝的殘留物～拍打過後就可以順著肌膚紋理輕柔擦拭臉部肌膚，將底妝卸除乾淨！而徐睿知也表示，自己會選擇使用卸妝水而非卸妝油，其實是因為她屬於「不洗臉派」，使用卸妝油的話，還需要搭配後續的洗臉步驟，這樣可能會造成臉部水分流失、太乾的問題，因此他選擇使用清爽的保濕型卸妝水，搭配浸濕的化妝棉還可以順便幫助肌膚清除老廢角質！

▲徐睿知卸妝教學。（圖／美人圈）

徐睿知卸完妝之後的素顏居然又滑嫩又透亮～好好卸妝真的很重要啊！！

徐睿知親授肌膚保養tips↓

文／美人圈　圖／翻攝自YT@ONSTYLE D、tvN《雖然是精神病但沒關係》

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

雖然是精神病但沒關係, 徐睿知, 保養, 卸妝
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