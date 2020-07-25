保值金飾也瘋旅行　汽車、行李箱變萬元足金串飾

▲點睛品Charme童話系列足金行李箱串飾（左起）、相機造型與汽車足金串飾各10,500元。（圖／點睛品提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

台灣人瘋國旅，連飾品也趕搭流行風潮，點睛品推出Charme童話系列新品，將象徵旅行的元素化為足金串飾，讓人搭配皮繩或項鍊戴上就能感受到出遊的快樂，而刻意圓弧的線條則為金飾增添可愛氣息，以足金汽車串飾為例，汽車上方還特別設計行李架，相當別緻。

▲點睛品Charme童話系列足金行李箱串飾（左）10,500元、皮繩400元，足金地球儀串飾8,700元。



點睛品共推出4款旅行主題足金串飾，包括自駕的汽車、出遊必備的相機與行李箱，單價各10,500元，另一款為8,700元的地球儀串飾，上方點綴立體的飛機，充滿童趣，每樣小巧設計價格都在萬元左右，讓消費者能較易入手保值的金飾。

▲Pandora粉紅行李箱造型串飾（左）1,580元，熱氣球造型串飾2,480元。



而以串飾出名的丹麥品牌Pandora，也有一系列完整的旅行主題純銀設計，價格更親民、款式也包括汽車、飛機、熱氣球、行李箱與相機外，還有擴及世界大城市的特色美食或建築，例如台灣的招牌美食小籠包、巴黎知名地標艾菲爾鐵塔等全納入其中。

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