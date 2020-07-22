IKEA新桃園店7／23開幕！搶先開賣條碼T、水壺　百元價格逼人全收藏

編輯／Emily 圖／品牌提供、翻攝自ikea.com/jp、starbucks.com.tw

IKEA的家具、生活用品受到大家喜愛，現在居然還要推出服飾系列，短袖白T、帽T印上條碼和IKEA標誌性藍、黃LOGO，設計簡約文青，特別有潮流感，還有超實用的水瓶、帆布袋，根本逼人居家、外出都用IKEA！這系列商品會在台灣7月23日開幕的新桃園店裡獨家販售。

由瑞典和日本IKEA合作的「EFTERTRÄDA」新系列，結合了東京街頭文化，推出一系列服裝和生活用品，白色的短袖T恤與長袖帽T，印上IKEA代表性的LOGO，以及IKEA暢銷商品BILLY書櫃的條碼，簡單又有設計感，符合年輕人的喜好。

除了服飾，還有外出必備的黃、白兩色水壺、帆布袋、雨傘、浴巾各種生活用品，都使用同款圖案設計，看起來特別有質感。

舊版的藍色大購物袋已經不夠看，實用美觀的新系列才是必搶的新商品，想要入手的話，台灣的IKEA新桃園店會搶先獨家開賣，品項包含「EFTERTRÄDA」帽T和黃、白兩色水壺，分別為台幣990元、149元，價格超親民。

▲IKEA新桃園店獨家商品，EFTERTRADA系列水瓶，售價149元；連帽T恤，售價990元。（記者／鮑璿安攝）



除了IKEA推出新系列，星巴克也不斷的增加新品項，來搶攻大家的荷包。台灣星巴克除了常見的隨行杯、馬克杯，現在還推出木紋餐盒和一整套竹製餐具、吸管組，讓你不只喝飲料，吃飯也要全套星巴克，還有推出隨行風扇，特別適合在炎熱的夏天使用。

▲木紋餐盒售價台幣450元。



▲隨行風扇售價台幣900元、吸管組台幣450元。



▲餐具組售價台幣500元。

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