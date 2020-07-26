水果、蛋糕背上身超甜！Marc Jacobs、 Kate Spade今夏刷爆IG的繽紛包款

盛夏來臨！該擺脫沉重配色，為穿搭加入一些甜滋滋的繽紛色調。今年許多設計師都不約而同，推出以「水果」、「蛋糕」、「野餐」為靈感的全新美包，讓你在2020夏季用夢幻「水果蛋糕系」造型刷爆IG！



Marc Jacobs





擁有一顆18歲少女心的Marc Jacobs，自身就是粉嫩色調的擁護者，他也在2020年初推出數款獨角獸渲染設計的相機包和便當盒，如今又趁勝追擊將奶油蛋糕、水果軟糖、翻糖花點綴在品牌的絕美經典包款上，讓你沉浸在喜孜孜的粉紅泡泡中。

Kate Spade





同樣來自紐約充滿童心的輕奢精品Kate Spade，過去就常常將甜點和水果元素用在設計上，本季更邀請大家到大都會公園來場野餐趴，把青蘋果、鳳梨、櫻桃、草莓都變成包包，若你擔心水果造型太浮誇，還有走氣質優雅路線的波卡圓點、薰衣草紫色的小野餐盒！

Michael Kors





儂編不是偏心，但恰恰好Michael Kors也是從紐約起家～2020春夏以美國派為靈感，在一貫簡約的設計風格中，加入北美代表性的櫻桃和檸檬圖騰，正好讓你依照黑白底色選搭服裝，再拎上一只夏季感十足的甜點系美包來點亮整體造型！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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