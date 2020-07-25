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方臉女孩來換上「娃娃燙髮」！捲度修出V線條　懶得整理也好看

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▲▼ 方臉顯瘦髮型攻略！2020夏天流行「娃娃燙髮」，這個捲度不整理也好看（圖／Bella儂儂提供）

▲2020夏天流行「娃娃燙髮」。（圖／wattpad、twitter）

波浪大捲看膩了嗎？又或者總是找不到瘦臉又好整理的髮型嗎？延續2019的泰迪熊捲髮，今年夏天，髮型師們把捲度拉大、彈性感提升，創造了一款近日最夯的話題捲髮「娃娃燙」！棉花糖般輕盈的捲度，不僅方形臉女孩一燙臉型小2吋，這無辜呆萌的模樣，放髮、綁髮都好看呢～

方臉超顯瘦娃娃燙

▲▼ 方臉顯瘦髮型攻略！2020夏天流行「娃娃燙髮」，這個捲度不整理也好看（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／ weheartit、bestoutfitsforpinterest、flickr）
別於去年的泰迪熊捲髮，今年春夏的「娃娃燙」將捲度拉得更鬆、弧度更隨性自然，不僅排除了過往難整理又怕打結的困擾，這帶點空氣感的復古捲髮，還能修飾臉型，讓視覺年齡大減半！至於在造型上，除了搭配基本牌大中分之外，也可以剪上八字瀏海或法式瀏海，帶有空氣感的瀏海上了捲，反而多了點青春俏皮的氣息！

復古綁髮超時髦

▲▼ 方臉顯瘦髮型攻略！2020夏天流行「娃娃燙髮」，這個捲度不整理也好看（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／ en.stylenanda、chahongroom、@小紅書）

大多數的捲髮造型，總是放髮好看，但綁髮就會立刻顯老氣！別擔心！這款「娃娃燙」會大受歡迎之處，就是在於它好整理、綁髮也超有型不邋塌！綁髮時可以繫上髮帶或髮箍，並搭上一個低馬尾，切記馬尾不要綁太緊，可以藉由捲度調整頭型與蓬鬆度，而臉頰兩旁的瀏海、髮絲也別浪費，抓點髮膠定型一下，復古仙氣自然浮現～

俏皮短髮這樣變

▲▼ 方臉顯瘦髮型攻略！2020夏天流行「娃娃燙髮」，這個捲度不整理也好看（圖／Bella儂儂提供）

▲（圖／@小紅書）

妳一定會問：那短髮也能燙嗎？當然可以！但前提是短髮「娃娃燙」由於視覺感較強，上了年紀的熟齡姊姊較不適合～不過，若妳也是喜歡帶點個性、不愛通俗髮型的女孩，這款真的可以嘗試看看！在造型搭配上，儂編建議耳下鮑勃短髮可以試著將捲度放大一些，搭上極短瀏海或是法式瀏海，都很顯氣質！若是及肩中短髮也可以將捲度重於髮尾，優雅度也會大提升～不過，切記瀏海不能過厚，才不會讓視覺年齡老10歲呦！

TEXT／Bella.tw儂儂

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

Bella儂儂, 方臉, 顯瘦, 髮型, 娃娃燙髮, 2020夏天髮型攻略
fashion.net

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