Paul ＆ Joe秋妝搶先登場！全新柔霧唇膏超滑不卡紋、限定小熊包裝萌翻天

▲PAUL & JOE即將於8月推出全新秋妝系列。（圖／品牌提供）



記者張毓容／台北報導

雖然現在依舊豔陽高照，但秋妝已經陸續準備上線，首波登場就是光靠包裝設計就會讓人少女心噴發的法式美妝PAUL & JOE，這次針對眼唇推出兩大重點單品，尤其是全新柔霧質地的「西洋菊保濕唇膏」，完全不乾、超好推抹，想嘗試霧面唇妝又怕乾燥卡紋的人一定要試試。另外，這次也推出3款高顏值限量外殼，超可愛的印花圖案讓人想全部包回家。

▲PAUL & JOE 西洋菊花保濕唇膏-柔霧，NT$960。 （圖／記者張毓容攝）



今年秋季PAUL & JOE打造了「巴黎女孩三部曲」，即將於8月上市的秋季彩妝系列是首部曲，引領接下來陸續會登場的底妝、保養系列。

而這次秋妝的新唇彩其實就是原先擁有3種不同妝感的「西洋菊保濕唇膏」，推出了全新柔霧質地。以霧面凝膠為基底的全新配方，讓質地輕盈滑順好延展，一抹就能服貼於雙唇，展現濃郁飽和的色澤，且添加修護美容油和保濕、滋養成份，能在唇部表面形成保濕膜，能撫平唇部乾皮和唇紋，讓霧面唇膏也能不乾不卡紋。

▲全新柔霧質地推出5款色號，由右至左為#501～#505。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



柔霧質地共推出全新5款蜜茶色系，其中超百搭、不出錯的溫柔裸粉色#502肉桂奶茶和一擦就有復古少女感的珊瑚紅色#503草莓歐蕾，一定要優先鎖定。

▲PAUL & JOE 巴黎訂製雙色眼彩，NT$1,260。 （圖／記者張毓容攝）



全新「巴黎訂製雙色眼彩」更是彩妝新手必備的眼彩盤！絲滑服貼的粉質，就算直接用手上也能服貼不飛粉，輕鬆打造不積線的持久眼妝，搭配精心挑選的雙重色彩，不論是單色使用或雙色搭配疊擦，都很簡單暈染好上手。

▲model眼妝示範色為酒紅色X香檳金的#02晚禮服。



共推出8款色選，從可愛甜美、日常休閒、到時尚風、冷豔妝感都有適合的色選可打造。

▲PAUL & JOE 巴黎女孩限量唇膏盒、巴黎女孩限量眼頰彩盒，各NT$310。 （圖／記者張毓容攝、品牌提供）



按慣例，這次也推出了與PAUL & JOE 2020時尚秋裝系列同樣印花設計的3款限量包裝，包含#印花洋裝、#熊熊派對和#巴黎花神，可愛滿點的圖樣設計拿出來補妝超吸睛。

▲。 （圖／品牌提供，以下同）



日本超人氣美妝保養品牌ettusais艾杜紗為慶祝品牌成立30週年，從品牌定位到產品規劃全面更新，產品更全面換上文青風簡約新裝，原本可愛紅色logo換成沈穩黑色，相較以往俏皮可愛的形象多，了輕熟可愛感，讓人感覺艾杜紗「長大了」。而2020下半年全新推出的美妝產品系列，更兼具簡單保養功效，主打讓你越用越美。

▲艾杜紗 魔束捲翹睫毛底膏，6g，NT$540。



被許多美妝版網友推爆的「魔束捲翹睫毛底膏」堪稱零負評神級商品，採用獨特「魔束睫毛捲翹配方」與極致輕盈的美睫基底，使睫毛能一整天持久捲翹，疊擦也不下垂，更能長效抗汗抗油，更榮登2018 @cosme殿堂賞，這次也換上新包裝。

▲艾杜紗 魔束捲翹睫毛膏，6g，NT$540。



另外還有添加睫毛美容液保濕成分的艾杜紗魔束捲翹睫毛膏，上妝同時滋養睫毛，且無纖維成分、能平滑服貼每根睫毛，不易結塊，輕柔的捲度及纖長的妝感，自然有神放大雙眼，搭配極細三角刷頭，就算是短睫毛也能輕鬆刷上，共推出#01薰衣草黑及#02勃根地咖兩款色選。

▲艾杜紗 艾妳愛妳潤唇蜜，10g，NT$420。



全新美妝系列中，還有在日本一上市就引發搶購熱潮的艾妳愛妳潤唇蜜，添加護唇精華成分的潤唇蜜輕盈透潤，顯色清爽不黏膩，可融合唇色，呈現自然紅潤、Q軟柔嫩的唇妝，台灣共上市7色，搭配與色號相同的彩色軟管，一字排開超可愛。

▲艾杜紗 魅惑心機眉彩膏，NT$440。



魅惑心機眉彩膏添加具有透明感及柔和感的灰色粉末，具抗汗、抗皮脂效果，長效不脫妝，添加毛髮美容液成分，成分溫和，溫水即可卸除，台灣引進#01奶茶灰及#04經典灰等兩款色選。

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