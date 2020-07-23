劇迷搶翻！《雖然是精神病但沒關係》捕夢娃娃「網太」推出巨可愛周邊

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熱播中韓劇《雖然是精神病但沒關係》每週都能帶起新話題，飾演主角高文英的徐睿知帶貨能力更是被廠商相中，南韓品牌CH3便特別把劇中徐睿知握在手中的捕夢娃娃「網太」做成實體周邊，搭配自閉症哥哥文尚泰特別喜歡的「劍龍娃娃」，一同推出玩偶套組，令劇迷興奮不已，首發3000組瞬間銷售一空，韓妞們全都搶翻了！

▲劇中徐睿知手中抓著「網太」睡覺的可愛畫面。（圖／翻攝自TVN）

《以下微雷》

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這隻可愛的娃娃，其實是由金秀賢飾演的主角文鋼太，為患有自閉症的哥哥文尚泰所親手縫製的捕夢娃娃，且逗趣的把它命名為「文網太」，就像是兄弟倆的第三個兄弟一樣，而文鋼太在某次喝醉的情況下把「網太」送給了高文英，並告訴她這個娃娃不是一般的娃娃，雖然長得很簡陋，但是睡覺時只要把網太握在手裡，網太就會把惡夢裝進背包裡，再全部吃掉。

▲「網太」是一隻捕惡夢娃娃。（圖／翻攝自CH3官網，以下同）

劇中當哥哥文尚泰發現網太在高文英手裡時還很生氣吃醋，兩人更因此打了一架，場面非常搞笑，可見這隻不起眼娃娃有多大的魅力，讓觀眾也都好想要。南韓品牌CH3便真的推出了「網太」補夢娃娃，達成了粉絲們的心願，雖然比不上精緻漂亮的娃娃，但是簡單的鈕扣、粗糙縫線更讓人覺得可愛，而且網太的背包還可以拆卸，小細節更叫人心動。

與捕夢娃娃「網太」同步推出的還有文尚泰喜歡的「劍龍娃娃」，劍龍擁有龐大的身軀，腦子卻有點呆呆的，也許是因為覺得和自己很像而產生共鳴，劇中經常可以在他的背包、衣服上發現劍龍的身影。

捕夢娃娃「網太」＋劍龍娃娃套組售價為34,000韓幣（約NT＄830），19日首發了三千組全部一掃而空，雖然還會再持續推出第二波，但是肯定同樣超難搶！有興趣的朋友們只能率先找好信任的代購了。

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