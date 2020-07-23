fb ig video ETtoday search mobile

劇迷搶翻！《雖然是精神病但沒關係》捕夢娃娃「網太」推出巨可愛周邊

>

編輯／JJ

熱播中韓劇《雖然是精神病但沒關係》每週都能帶起新話題，飾演主角高文英的徐睿知帶貨能力更是被廠商相中，南韓品牌CH3便特別把劇中徐睿知握在手中的捕夢娃娃「網太」做成實體周邊，搭配自閉症哥哥文尚泰特別喜歡的「劍龍娃娃」，一同推出玩偶套組，令劇迷興奮不已，首發3000組瞬間銷售一空，韓妞們全都搶翻了！

▲《雖然是精神病但沒關係》周邊娃娃。（圖／翻攝自ＩＧ）

▲劇中徐睿知手中抓著「網太」睡覺的可愛畫面。（圖／翻攝自TVN）

《以下微雷》

《以下微雷》

《以下微雷》

這隻可愛的娃娃，其實是由金秀賢飾演的主角文鋼太，為患有自閉症的哥哥文尚泰所親手縫製的捕夢娃娃，且逗趣的把它命名為「文網太」，就像是兄弟倆的第三個兄弟一樣，而文鋼太在某次喝醉的情況下把「網太」送給了高文英，並告訴她這個娃娃不是一般的娃娃，雖然長得很簡陋，但是睡覺時只要把網太握在手裡，網太就會把惡夢裝進背包裡，再全部吃掉。

▲《雖然是精神病但沒關係》周邊娃娃。（圖／翻攝自ＩＧ）

▲《雖然是精神病但沒關係》周邊娃娃。（圖／翻攝自ＩＧ）

▲「網太」是一隻捕惡夢娃娃。（圖／翻攝自CH3官網，以下同）

劇中當哥哥文尚泰發現網太在高文英手裡時還很生氣吃醋，兩人更因此打了一架，場面非常搞笑，可見這隻不起眼娃娃有多大的魅力，讓觀眾也都好想要。南韓品牌CH3便真的推出了「網太」補夢娃娃，達成了粉絲們的心願，雖然比不上精緻漂亮的娃娃，但是簡單的鈕扣、粗糙縫線更讓人覺得可愛，而且網太的背包還可以拆卸，小細節更叫人心動。

▲《雖然是精神病但沒關係》周邊娃娃。（圖／翻攝自ＩＧ）

與捕夢娃娃「網太」同步推出的還有文尚泰喜歡的「劍龍娃娃」，劍龍擁有龐大的身軀，腦子卻有點呆呆的，也許是因為覺得和自己很像而產生共鳴，劇中經常可以在他的背包、衣服上發現劍龍的身影。

▲《雖然是精神病但沒關係》周邊娃娃。（圖／翻攝自ＩＧ）

▲《雖然是精神病但沒關係》周邊娃娃。（圖／翻攝自ＩＧ）

捕夢娃娃「網太」＋劍龍娃娃套組售價為34,000韓幣（約NT＄830），19日首發了三千組全部一掃而空，雖然還會再持續推出第二波，但是肯定同樣超難搶！有興趣的朋友們只能率先找好信任的代購了。

▲《雖然是精神病但沒關係》周邊娃娃。（圖／翻攝自ＩＧ）

▲《雖然是精神病但沒關係》周邊娃娃。（圖／翻攝自ＩＧ）

►日本無印良品率先推出「家具租賃」　質感居家風格說換就換

►「風扇胸罩」妳想穿嗎？解構設計師夏日最狂力作　不只吹身體還能轉向

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

雖然是精神病但沒關係, 高文英, 徐睿知, 金秀賢, 文鋼太, 玩偶, 捕夢娃娃, 網太, 劍龍娃娃, 文尚泰, 周邊, 韓妞
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

金宇彬抗癌期每天寫「感謝日記」　深刻體悟失去健康的生命一切都沒了意義

金宇彬抗癌期每天寫「感謝日記」　深刻體悟失去健康的生命一切都沒了意義

「長得好看是陪伴、長得醜是糾纏」　這些超毒金句讓你瞬間清醒

「長得好看是陪伴、長得醜是糾纏」　這些超毒金句讓你瞬間清醒

明明好累卻睡不著？5種食物改善失眠＋睡前禁忌大公開

明明好累卻睡不著？5種食物改善失眠＋睡前禁忌大公開

台北凱撒大飯店吃到飽只要637元！爐烤牛排饕客狂推 無印良品超可愛收納小方塊　電線被完美捲起、還能充電也太實用 3大星座最恨另一半「提起舊愛」！處女寧願分手、冠軍出乎意料 盤點5間高質感泰國包包　冰滴藍、奶油白新款全是夯色，價格卻不貴 38歲宋智孝美貌無敵！保養最怕麻煩，卸妝偏好「這一款」 肌膚太乾也有影響！做好4件事讓美白淡斑效果更加倍 減肥不吃碳水瘦得快？小心5種可怕後果　復胖更多、皮膚還變差

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面