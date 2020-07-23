Kiehl’s「淡斑精華」大容量6400元→3650元　晚上擦效果最好

記者李薇／綜合報導

夏季就是美白的重要季節，很多人都會擔心受到紫外線的影響，讓膚色變黑，於是狂塗美白精華液，以為這樣就可以變白，其實關於美白有很多細節需要注意，做好這3件事情，才不用擔心美白保養品白擦了。

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1.美白精華液什麼時候擦最好？

美白精華液晚上擦的效果最佳，因為夜晚是肌膚的黃金修護期，同時也是紫外線最弱的時候，有些美白精華液裡面的成分有可能會造成肌膚反黑，因此大多數都會建議在晚上使用，睡眠時間進行淡斑效果最好。

2.美白精華液的保養程序應該是？

美白精華液跟一般的精華液一樣，建議都是化妝水之後塗抹，先利用化妝水幫助肌膚打開吸收的通道之後，再使用美白精華液塗抹在臉部肌膚，可以幫助吸收進肌膚底層。

▲淡斑精華很多人夏季都會使用。（圖／eunkyoiii IG）



3.美白精華液的用量應該多少？

很多人在使用精華液的時候，通常都會很擔心浪費，省著用，建議為大約50元硬幣的用量，約是1、1.5個滴管，要足夠才能發揮到美白的效果，但也不建議塗得太厚，以免後續保養成分無法被吸收。

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