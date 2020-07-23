fb ig video ETtoday search mobile

Kiehl’s「淡斑精華」大容量6400元→3650元　晚上擦效果最好

>

記者李薇／綜合報導

夏季就是美白的重要季節，很多人都會擔心受到紫外線的影響，讓膚色變黑，於是狂塗美白精華液，以為這樣就可以變白，其實關於美白有很多細節需要注意，做好這3件事情，才不用擔心美白保養品白擦了。

▲Her契爾氏美白淡斑精華 。（圖／Her）

▲Kiehl’s契爾氏激光極淨白淡斑精華，100ml，原價6400元，特價3650元。點我購買。

1.美白精華液什麼時候擦最好？

美白精華液晚上擦的效果最佳，因為夜晚是肌膚的黃金修護期，同時也是紫外線最弱的時候，有些美白精華液裡面的成分有可能會造成肌膚反黑，因此大多數都會建議在晚上使用，睡眠時間進行淡斑效果最好。

2.美白精華液的保養程序應該是？

美白精華液跟一般的精華液一樣，建議都是化妝水之後塗抹，先利用化妝水幫助肌膚打開吸收的通道之後，再使用美白精華液塗抹在臉部肌膚，可以幫助吸收進肌膚底層。

▲契爾氏,淡斑精華,保養,Her和她,。（圖／ＩＧ）

▲淡斑精華很多人夏季都會使用。（圖／eunkyoiii IG）

3.美白精華液的用量應該多少？

很多人在使用精華液的時候，通常都會很擔心浪費，省著用，建議為大約50元硬幣的用量，約是1、1.5個滴管，要足夠才能發揮到美白的效果，但也不建議塗得太厚，以免後續保養成分無法被吸收。

購物平台「Her和她」推出契爾氏激光極淨白淡斑精華，100ml大包裝，原價6400元、特價3650元，相當於下殺57折，加入會員還可以享有購物金，以及免運的優惠，身為愛美的女孩一定要買起來囤貨啊！

▼▼點我搶超低價▼▼

▲Her契爾氏美白淡斑精華 。（圖／Her）

▲契爾氏激光極淨白淡斑精華，100ml，原價6400元、特價3650元。點我購買。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

Kiehl’s, 契爾氏, 淡斑精華, 保養, Her和她, Her
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

「長得好看是陪伴、長得醜是糾纏」　這些超毒金句讓你瞬間清醒

「長得好看是陪伴、長得醜是糾纏」　這些超毒金句讓你瞬間清醒

金宇彬抗癌期每天寫「感謝日記」　深刻體悟失去健康的生命一切都沒了意義

金宇彬抗癌期每天寫「感謝日記」　深刻體悟失去健康的生命一切都沒了意義

台北凱撒大飯店吃到飽只要637元！爐烤牛排饕客狂推

台北凱撒大飯店吃到飽只要637元！爐烤牛排饕客狂推

明明好累卻睡不著？5種食物改善失眠＋睡前禁忌大公開 無印良品超可愛收納小方塊　電線被完美捲起、還能充電也太實用 3大星座最恨另一半「提起舊愛」！處女寧願分手、冠軍出乎意料 盤點5間高質感泰國包包　冰滴藍、奶油白新款全是夯色，價格卻不貴 38歲宋智孝美貌無敵！保養最怕麻煩，卸妝偏好「這一款」 北川景子挺8個月孕肚拍雜誌　身材太驚人，網：我小腹還比較大 肌膚太乾也有影響！做好4件事讓美白淡斑效果更加倍

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面