Tiffany鑽石微笑線變錶耳護橋　招牌色面盤吸鐵粉

▲Tiffany T系列腕錶展現珠寶設計中有名的T Smile珠寶招牌的微笑線。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

珠寶品牌推出的腕錶系列，常與招牌珠寶設計有所連結，Tiffany & Co.熱賣的T系列即打造全新腕錶，無論是圓形或長形錶殼樣式，都承襲此系列一貫的極簡線條與俐落風格，令人驚喜的是錶冠旁的護橋竟是鑲鑽的T Smile微笑線，配上品牌經典的Tiffany Blue面盤，品牌辨識度百分百。

▲Tiffany T系列25mm不鏽鋼鑲鑽腕錶（左）86,000元，32mm不鏽鋼鑲鑽自動上鍊腕錶198,000元。

Tiffany T系列珠寶以T字垂直結構為主軸，既是代表品牌，亦是向立基的紐約致敬，當中兩端為T字延伸出如微笑弧線的T Smile系列珠寶是大熱門，於是品牌將此設計運用到腕錶上，並特別鑲鑽凸顯，分別有圓形或長形錶殼各搭載石英或自動機芯款式，材質則有不鏽鋼或玫瑰金鑲鑽的貴氣版本供選擇。

▲Tiffany T系列玫瑰金鑲鑽限量錶，394,000元。

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）則由1968年問世的Alhambra系列珠寶創作出同名腕錶，取其象徵幸運的四葉草圖騰作為面盤造型，錶圈點綴與珠寶相同的金質圓珠或美鑽，秀氣優雅的風格蔚為經典；相同的四葉草元素也出現在Charms系列腕錶，與錶側垂墜四葉草輪廓吊墜，隨著手腕律動而輕搖，更添活潑氣息。

▲梵克雅寶Alhambra腕錶中型款式（左）479,000元，Charms 32毫米玫瑰金鑽錶575,000元。（圖／翻攝梵克雅寶官網）

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