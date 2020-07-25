fb ig video ETtoday search mobile

Tiffany鑽石微笑線變錶耳護橋　招牌色面盤吸鐵粉

>

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany T系列腕錶展現珠寶設計中有名的T Smile珠寶招牌的微笑線。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

珠寶品牌推出的腕錶系列，常與招牌珠寶設計有所連結，Tiffany & Co.熱賣的T系列即打造全新腕錶，無論是圓形或長形錶殼樣式，都承襲此系列一貫的極簡線條與俐落風格，令人驚喜的是錶冠旁的護橋竟是鑲鑽的T Smile微笑線，配上品牌經典的Tiffany Blue面盤，品牌辨識度百分百。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany T系列25mm不鏽鋼鑲鑽腕錶（左）86,000元，32mm不鏽鋼鑲鑽自動上鍊腕錶198,000元。

Tiffany T系列珠寶以T字垂直結構為主軸，既是代表品牌，亦是向立基的紐約致敬，當中兩端為T字延伸出如微笑弧線的T Smile系列珠寶是大熱門，於是品牌將此設計運用到腕錶上，並特別鑲鑽凸顯，分別有圓形或長形錶殼各搭載石英或自動機芯款式，材質則有不鏽鋼或玫瑰金鑲鑽的貴氣版本供選擇。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany T系列玫瑰金鑲鑽限量錶，394,000元。

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）則由1968年問世的Alhambra系列珠寶創作出同名腕錶，取其象徵幸運的四葉草圖騰作為面盤造型，錶圈點綴與珠寶相同的金質圓珠或美鑽，秀氣優雅的風格蔚為經典；相同的四葉草元素也出現在Charms系列腕錶，與錶側垂墜四葉草輪廓吊墜，隨著手腕律動而輕搖，更添活潑氣息。

▲▼Van Cleef & Arpels 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Alhambra腕錶中型款式（左）479,000元，Charms 32毫米玫瑰金鑽錶575,000元。（圖／翻攝梵克雅寶官網）

►亮･珠寶／Tiffany助弱勢　買5500元Infinity項鍊就能做慈善

►亮・珠寶／Dior文字珠寶曬幸福　8500元入手Tiffany Love項鍊

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

Tiffany & Co., Tiffany, Van Cleef & Arpels, 梵克雅寶
fashion.net

熱門文章

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

ET Fashion

推薦閱讀

李聖經將文青DW錶戴出女人味　露一腿示範高明的微性感

李聖經將文青DW錶戴出女人味　露一腿示範高明的微性感

航海王聯名G-SHOCK　魯夫胸口疤痕、草帽成亮眼裝飾

航海王聯名G-SHOCK　魯夫胸口疤痕、草帽成亮眼裝飾

勞力士「聖杯」網上專拍現蹤　稀少黃K金款千萬起標

勞力士「聖杯」網上專拍現蹤　稀少黃K金款千萬起標

木村拓哉的43萬勞力士紅了半世紀　和捲毛狗PK吸睛度 航海王聯名G-SHOCK　魯夫胸口疤痕、草帽成亮眼裝飾 周汶錡戴卡地亞釘子項鍊展正宮霸氣　經典珠寶上身拒當黃臉婆 維密天使Romee Strijd棄孕婦裝　馬甲配牛仔褲當最辣媽咪 英國碧翠絲公主出嫁全套祖母牌　女王結婚冠冕、58年前穿過的禮服都借她　 朴敘俊狗寶貝超萌　搶走8萬Dior夯鞋風采 孫芸芸豹紋上身撩裙加辣　修長視覺效果秒變180公分

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面