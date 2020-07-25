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2020最夯配件是「金色首飾」！女星都戴粗鍊條、「珍珠」變潮男必備

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@haileybieber、@official_mikimoto

好的飾品能讓穿搭畫龍點睛，但搭不好卻馬上大扣分，時尚搜尋平台Lyst就公布了2020年的珠寶趨勢報告，讓你知道最夯的飾品有哪些！報告中發現近期熱門的類別是「金色首飾」，而珠寶也不再是女生的專利，男生們也越來越關心，甚至「珍珠項鍊」還成為潮男必備元素，快來了解今年到底流行什麼。

▲2020珠寶趨勢。（圖／翻攝自IG@haileybieber）

從報告中發現，68%的珠寶消費者都搜尋了「金色首飾」，比起小巧、精緻的飾品，反而是個性感的「金鍊條項鍊」更熱門。而受到海莉比伯（Hailey Bieber）、貝拉哈蒂德（Bella Hadid）這些新生代超模影響，金色大圈圈耳環也成為流行單品。

黃金鍊條項鍊具有個性潮流感，比起細鍊子、小墜飾的款式，更為吸睛突出，讓穿搭更有時尚感。知名珠寶品牌Tiffany&Co.就有推出金鍊飾品，一改溫柔小女人風格，戴起來更有氣勢。

JENNIFER FISHER是美國的飾品品牌，有推出各種金色首飾，鏈條項鍊、圈圈耳環這些熱門品項都有，穿搭風格引領潮流的海莉比伯就是他們家的愛用者，可以在這裡找到很多海莉同款。

報告中也指出，「男性珠寶」有越來越多人關心，自從歌手哈利史泰爾斯（Harry Styles）配戴珍珠項鍊亮相後，讓「珍珠項鍊」的搜尋量大增，成為男性的熱門配件。日本珍珠珠寶品牌MIKIMOTO就與川久保玲的Comme Des Garçons（CDG）合作，推出男性專屬的珍珠項鍊，典雅氣質的珍珠項鍊，搭配略為粗獷的銀鍊，讓男生戴起來超帥氣。


 

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關鍵字：

lyst, 珠寶, 金飾, 金鍊, 項鍊, 耳環, 珍珠
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