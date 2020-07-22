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VALENTINO 優雅巨人從天而降！秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

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▲VALENTINO  。（圖／品牌提供）

▲VALENTINO 2020-21秋冬高訂系列模特兒宛如巨人一般登場，遊走於現實與虛幻之間 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

VALENTINO  2020-21秋冬高訂系列在昨（21日）晚間登場，強烈的聲光效果下，模特兒宛如巨人一般穿著優雅白色禮服緩緩現身，也象徵是萬物之始的空白。創意總監Pierpaolo Piccioli走出謝幕時，頓時像是被縮小燈投射到，堅定傳遞本季信念：「高訂讓人即使不閉上雙眼，也能看見夢想。」

▲VALENTINO  。（圖／品牌提供）

▲VALENTINO  。（圖／品牌提供）

▲VALENTINO  。（圖／品牌提供）

▲創意總監Pierpaolo Piccioli 與攝影師Nick Knight合作，將浮動而漸變的花朵、鳥兒投射至巨大的裙襬之上 ，圖片更刻意營造雜訊視覺。（圖／品牌提供）

疫情尚未來到終點，也促使時尚界回歸本質，VALENTINO  2020-21秋冬高訂系列就以萬物之始的空白展開，白色，是包含所有色彩的顏色，象徵著工匠精神與執著追求。創意總監Pierpaolo Piccioli巧妙透過光影結合，與攝影師Nick Knight合作，將浮動而漸變的花朵、鳥兒投射至巨大的裙襬之上，為全新高訂禮服帶來一絲神秘色彩。不過唯一的共同點就是，刻意延伸拉長的裙裝，仿佛沒有邊際的瀑布，隨著想像力無限生長。

▲VALENTINO  。（圖／品牌提供）

▲VALENTINO  。（圖／品牌提供）

▲VALENTINO  。（圖／品牌提供）

▲VALENTINO  。（圖／品牌提供）

▲VALENTINO  。（圖／品牌提供）

▲所有高訂禮服都被無限延長裙襬，傳遞出高訂讓人即使不閉上雙眼，也能看見夢想。（圖／品牌提供）

下一幕則由15位模特兒組成巨人般的陣型，有的從圓環上降落，有的乘坐鞦韆唯美現身，也是超乎過往的大秀形式。本季衣著則充滿了誇張的袖口抓皺設計、層層堆疊的裙身、瀑布般的流蘇，種種元素豐盈視覺效果，然而整體輪廓仍是順暢，白色高訂禮服就像是畫布一般，任憑揮灑創意，無限延展的裙長遊走於真實與幻境。最後，Pierpaolo Piccioli步上舞台謝幕，希望傳遞有形幻化為無形的美感，高訂讓人即使不閉上雙眼，也能看見夢想。而義大利品牌FENDI 如今確定將於9月23日在米蘭舉行2021年春夏時裝大秀，在義大利國家時裝商會（CNMI）制定時程之前，宣告時裝秀回歸。

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關鍵字：

VALENTINO , 2020-21, 秋冬, 高訂, 創意總監, Pierpaolo Piccioli
fashion.net

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