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倩碧水磁場5折只要999元！韓星Irene靠它養出最美第一神顏

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記者李薇／綜合報導

韓女團Red Velvet團員Irene與澀琪組成的小分隊，在日前帶新曲回歸，立刻攻佔排行榜，拿下亮眼的佳績，其中團員Irene不僅是在歌唱跳舞表現出色，顏值也是相當高，甚至被稱為是「南韓第一神顏」，可見臉蛋真的超級完美。

▲Red Velvet,Irene,澀琪,倩碧,水磁場,保養,Her和她。（圖／IG）

▲Irene被譽為是第一神顏。（圖／renebaebae IG）

不只是天生長得漂亮，對於保養Irene也特別有一套，因為南韓天氣較乾，因此她特別重視肌膚的保濕，「因為我也是敏感性肌膚，因此在選用保養品時須總是會特別注意成分，再加上南韓的天氣特別乾，所以能夠鎖水保水的產品，也會特別吸引我。」她說。

▲Red Velvet,Irene,澀琪,倩碧,水磁場,保養,Her和她。（圖／IG）

▲Irene最愛使用倩碧水磁場系列。（圖／cliniquekorea IG）

所以在肌膚的保水度維持上，Irene選擇了倩碧經典的水磁場系列，尤其是水磁場72H超循環保濕凝膠更是她的最愛，不管是油性肌膚還是乾性肌膚都可以使用，而且不管是薄塗還是厚敷都可以幫助肌膚保濕補水，重現年輕澎潤的飽滿肌膚狀態。

▲Red Velvet,Irene,澀琪,倩碧,水磁場,保養,Her和她。（圖／IG）

▲一抹肌膚就立刻爆水。（圖／cliniquekorea IG）

水磁場72H超循環保濕凝膠不僅僅受到Irene的青睞，更是很多人一用再用的保養品，只要一抹立刻爆水，可以感受到肌膚滿滿的滋潤感，同時又不會黏膩，相當清爽，在晚上保養最後使用或是上妝前按摩，都能夠讓後續肌膚完美無瑕。

▲Her和她倩碧水磁場保濕凝膠。（圖／Her、翻攝cliniquekorea IG）

▲倩碧水磁場72H超循環保濕凝膠75ml，原價1950元、特價999元。點我購買。

購物平台「Her和她」推出倩碧水磁場72H超循環保濕凝膠75ml，原價1950元、特價999元，大罐的不只是平時可以用，像是曬後肌膚也可以將它冰在冰箱，拿來作為曬後鎮定舒緩，一瓶多種用途，簡直太划算。

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關鍵字：

Red Velvet, Irene, 澀琪, 倩碧, 水磁場, 保養, Her和她, Her
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